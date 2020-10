Telenovelle-acteurs Darya Gantura en Antony Arandia duiken terug in de 00's

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Donderdag 29 oktober zorgde het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe opnieuw voor een dosis nostalgie. Ze nodigden Darya Gantura, die de hoofdrol speelde in de telenovelle Ella, en Antony Arandia, die momenteel te zien is in de heruitzendingen van de telenovelle 'Sara' bij VTM, uit voor een Singstar Battle naar aanleiding van De 'Top 500 van de 00's'.

Hoe blikken ze terug op beide telenovelles? 'Toen 'Ella' voor het eerst op televisie was, heb ik hier en daar iets meegepikt. De opnames liepen tegelijk met de uitzendingen, dus vaak kon ik niet kijken omdat ik op de set stond. 'Sara' heb ik wel helemaal gezien. Ik zat toen in het eerste of tweede jaar conservatorium', vertelde Darya. 'Mensen herkennen me toch nog steeds als loopjongen', lachte Antony.

Maar acteren Darya en Antony nog? 'Links en rechts ben ik wel nog aan het acteren, vooral in kortfilms en studentenfilms. Maar binnenkort speel ik een gastrol in een reeks, maar daarover mag ik nog niets vertellen', aldus een geheimzinnige Antony. Darya heeft heel andere bezigheden: 'Ik ben momenteel met moederschapsverlof, want ik ben net mama geworden van Felix', glunderde ze.

Bekijk de Singstar Battle tussen Darya en Antony op het 00's-nummer 'Rood' van Marco Borsato hier:



