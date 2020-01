Telenet gooit Vlaamse topcomedy in de strijd tegen Blue Monday winterdip

Blue Monday, naar verluidt de meest deprimerende dag van het jaar, valt dit jaar op 20 januari. Een druilerige datum waarop de gezelligheid van Kerstmis alweer vergeten is, en de goede voornemens van het nieuwe jaar toch moeilijker vol blijken te houden dan verhoopt.

Telenet biedt gelukkig soelaas. Op 20 januari kan je van 10.00 tot 16.00 uur ook gebeld worden door de Comedy Helpdesk voor een opbeurend, humoristisch babbeltje met een van deze comedians. En daar houdt het niet op: vanaf die dag krijgen Telenet-klanten met een Play of Play More-abonnement ook toegang tot meer dan 25 zaalshows van iconen als Urbanus, Alex Agnew en Jacques Vermeire.

Dirk De Wachter: 'Humor maakt zware lasten draagbaar'

Lachen is noodzakelijk om de bestaanspijn te verzachten, bevestigt psychiater Dirk De Wachter: 'Er wordt in mijn praktijk verrassend vaak humor gebruikt. Humor is een sterke relativerende kracht en kan in miserabele tijden de perfecte manier zijn om lichtheid te brengen en zaken draagbaar te maken. We moeten enkel opletten dat we niet vervallen in cynisme – wat juist als een loden gewicht op je schouders hangt. Een delicaat maar belangrijk evenwicht.'

Daarvoor kan je dus vanaf 20 januari bij Play (en dus ook Play More) van Telenet terecht. Stand-uppers Alex Agnew, Xander De Rycke, Urbanus, Adriaan Van den Hoof en Jacques Vermeire zullen vanaf 20 januari paraat staan in de TV-theek om kijkers te helpen de donkere dagen te trotseren met de beste shows uit hun carrière. Zowel oude als nieuwe shows komen aan bod: voor Urbanus gaat men zelfs terug tot 1985, met Urbanus Live, en daar is de peetvader van de Vlaamse comedy blij mee. 'Nu ook mijn vroege oeuvre te zien is op Telenet Play, zal het eindelijk opvallen dat ik mijn tijd zeker 2 weken vooruit was.' Voor Vermeire, Urbanus en Adriaan gaat dit ook over shows die nog nooit eerder op televisie vertoond werden: hun meest recente werk.

De Comedy Helpdesk belt je op voor opbeurend babbeltje

Ook als je geen Play of Play More abonnee bent kan je bij Telenet terecht voor een Blue Monday opkikker. Adriaan Van den Hoof, Urbanus en Jacques Vermeire zitten op 20 januari namelijk bij de telefoon op de Telenet Comedy Helpdesk om je dag op te vrolijken. Iedereen die het nodig heeft kan zich vanaf 20 januari 6.00 uur 's ochtends registreren op www.telenet.be/comedy. Als je geluk hebt, word je er door de comedians uitgepikt en op Blue Monday teruggebeld met een goede mop, gevatte opmerking of ongefilterd stukje maatschappijkritiek.

De comedy helpdesk is éénmalig geopend op 20 januari 2020 van 10.00 tot 16.00 uur. Iedereen kan zich op www.telenet.be/comedy registreren om teruggebeld te worden voor een luchtige babbel met een van de bovengenoemde stand-up comedians. De comedy zaalshows zijn vanaf 20 januari in de TV theek beschikbaar voor Telenetklanten met een Play of een Play More abonnement.

Als je echt ergens mee worstelt, dan kan je daarmee terecht bij Tele-Onthaal op 106 of via www.tele-onthaal.be.