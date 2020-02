'Telefacts' spreekt met Duivelskoppel

Na drieŽntwintig jaar op de vlucht spreken Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote, ook wel gekend als het Duivelskoppel, voor het eerst.

Faroek Özgünes trok voor 'Telefacts' naar Ivoorkust en kon er exclusief spreken met het Duivelskoppel in de gevangenis van Abidjan, net voor ze uitgeleverd werden aan België. De speciale 'Telefacts Special'-uitzending is vanavond, op woensdag 19 februari, om 22.20 uur te zien bij VTM.

Hilde Van Acker: 'Wat ze over me zeggen strookt niet met de werkelijkheid. Als ik het woord 'duivelskoppel' hoor, dan vind ik dat verschrikkelijk. Het is gewoonweg niet waar. Ik ben gemanipuleerd. Ik heb iemand blindelings gevolgd zonder te weten wat ik deed. En nu zit ik hier.'

Faroek sprak met het Duivelskoppel over de moord in 1996, waar ze levenslang voor veroordeeld zijn, en over hun uitlevering naar België.

Hilde Van Acker: 'Natuurlijk ben ik daar bang voor. Ik heb destijds nooit geweten dat ze me veroordeeld hebben. Ik ben bang omdat de Belgische opinie zo negatief over mij is.'

Het ex-koppel woonde jarenlang ondergedoken in Abidjan, in Ivoorkust. Faroek ging er op zoek naar hoe ze er woonden en hoe ze er hun leven leidden. Hij praatte er onder meer met vrienden van Hilde Van Acker, zoals Philippe.

Philippe: 'Ik leerde haar kennen in 2012. Pas twee jaar later kwam ik te weten wie ze écht was. Maar ik ben haar blijven zien. De Hilde die ik ken, is niet de Hilde waarover ik op het internet heb gelezen.'

De 'Telefacts Special'-reportage is een exclusief portret geworden van Most Wanted-vrouw Hilde Van Acker die na 23 jaar vluchten terugkeert naar België.

'Telefacts Special', woensdag 19 februari om 22.20 uur bij VTM.