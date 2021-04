Tegenvallende kijkcijfers! VTM grijpt in en verschuift 'De Omgekeerde Wereld' naar de zomer!

'De Omgekeerde Wereld', het quiz-debuut van Mathias Coppens, verschuift na amper 3 afleveringen naar de zomer. VTM grijpt in na tegenvallende kijkcijfers. Op die manier wil men de quiz meer zuurstof geven: 'We geloven er sterk in!'

Vanaf 19 april zendt VTM op maandag om 21.40 een heruitzending uit van 'Rijker Dan Je Denkt?' en op dinsdag van 'Ik Vertrek Uit Vlaanderen'. Op woensdag zijn nieuwe afleveringen te zien van 'Alloo', waarin Luk Alloo sterke mensen met een beklijvend levensverhaal portretteert. Vanaf 26 april zal VTM van maandag tot donderdag omstreeks 23.00 en herhaling uitzenden van het VTM 2-programma 'Blijven Slapen'.



Maarten Janssen, channel manager VTM: 'Dit voorjaar pakten we bij VTM uit met maar liefst 13 nieuwe programma’s. Creativiteit en vernieuwing zijn dan ook twee erg belangrijke pijlers in ons programmaschema, naast de vertrouwde succesprogramma’s. Die vernieuwing slaat heel vaak aan, denk maar aan populaire programma’s zoals 'Lisa', 'Camping Coppens' - Op Weg naar Zweden' en 'Huis Gemaakt'. We blijven het uitzendschema voortdurend optimaliseren en willen 'De Omgekeerde Wereld' meer zuurstof geven op een ander uitzendmoment deze zomer. Het is een amusante quiz waar we sterk in geloven.'



De eerste aflevering van 'De Omgekeerde Wereld' nam afgelopen maandag een voorzichtige start met 348.874 kijkers. Op dinsdag haalde het nog nipt de top 20, maar dat lukte niet meer op woensdag met slechts 176.000 kijkers. Wanneer 'De Omgekeerde Wereld' deze zomer precies te zien zal zijn bij VTM, wordt later bekendgemaakt.

