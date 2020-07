Studio Brussel lanceert 'Camping Belgica': de beste zomertunes volledig op groene energie

Foto: Studio Brussel - © VRT 2020

Studio Brussel viert deze zomer vakantie in eigen land en brengt de zomer door op 'Camping Belgica', een tijdelijke oase van goede muziek en zomerse vibes.

Elke avond serveren de beste dj's er hun soundtrack bij de ondergaande zon. Live vanop een afgelegen, tot de verbeelding sprekende locatie in Vlaanderen. De setting is niet alleen idyllisch, maar ook duurzaam en ecologisch: 'Camping Belgica' draait namelijk een hele zomer lang volledig op groene energie.

Energieplatform Bolt voorziet de hele setting van ter plaatse opgewekte groene stroom via een mobiel zonnepanelenpark. Studio Brussel test hiermee ook meteen een nieuwe klimaatvriendelijke technologie die de festivals kunnen gebruiken als ze in de toekomst opnieuw opstarten. Dat maakt van 'Camping Belgica' twee maanden lang hét oord bij uitstek voor de beste - en tegelijkertijd klimaatvriendelijke - tunes tijdens de vakantie in eigen land.

De beste zomertunes

Van hiphop tot soul, van house tot disco en van reggae tot dancehall: 'Camping Belgica' serveert alles wat heet in de oren klinkt en zich laat combineren met gin-tonic in het glas en vlees op de barbecue. Gordels vast voor een muzikale wereldreis.

Hosts Jeroen Delodder, Bert Van Steenberghe en Rik De Bruycker ontvangen elke avond afwisselend een gast die zijn of haar favoriete zomerplaten meebrengt. Twee dj's serveren vervolgens drie uur lang de beste zomertunes. Alle dj-sets zijn live te volgen op de radio en in de Studio Brussel-app.

Studio Brussel ontvangt in totaal meer dan 100 dj's op 'Camping Belgica'. Onder meer achter de draaitafel in juli en augustus: Faisal, Maxim Lany, Black Mamba, Netsky, Lola Haro, Compact Disk Dummies, Soul Shakers, Shizzle le Sauvage, Hakimm, Bibi Seck en vele anderen.

Extra zwoele tunes zijn vanaf vrijdag 3 juli ook te vinden op de cd-compilatie 'Camping Belgica', samengesteld door 30 Belgische top-dj's.

'Camping Belgica', vanaf vrijdag 3 juli elke zomeravond van 18.00 tot 23.00 uur, live op de radio en via de Studio Brussel-app.