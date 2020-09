Studio Brussel in volledige quarantaine na coronabesmettingen: dit zijn de gevolgen!

Het coronavirus slaat toe op de redactie van Studio Brussel. Na een eerste positieve test volgde er dit weekend een tweede. De VRT-zender gaat in volledige quarantaine en iedereen moet zich laten testen. En dat heeft zo zijn gevolgen voor het uitzendschema deze week.

Afgelopen donderdag kwam een eerste bevestigde besmetting naar boven in het team van Fien Germijns. Zij presenteerde haar avondblok sinds eind vorige week al van thuis uit. En na een tweede positieve test wordt dat scenario nu ook doorgetrokken naar het ochtendblok. Net al Germijns zal Michèle Cuvelier haar ochtendshow van thuis uit maken.



Maar dat zijn niet de enige aanpassingen. De hele ploeg van Studio Brussel moet in afzondering om verdere escalatie te vermijden. Dit betekent dat de rest van de dag er enkel non-stop muziek te horen zal zijn op Studio Brussel.



De beslissing kwam er na overleg met de bedrijfsarts en de preventiedienst van de VRT. De StuBru-collega's die positief testten, stellen het gelukkig goed.



Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen laat aan VRTNWS weten dat dit de enige mogelijke beslissing is, ook al zijn de gevolgen voor het uitzendschema verregaand. 'De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles. Ook zij komen in contact met hun gezin en met andere mensen, dus we doen dit in het belang van de volksgezondheid. We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen. We hopen, zo snel als dit weer mag en kan, al onze normale uitzendingen en aanbod weer te hernemen, want ons volledige team is hier extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen.', aldus Jan Van Biesen.



