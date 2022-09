Studio Brussel haalt Arctic Monkeys naar België voor exclusieve show

Groot nieuws! Arctic Monkeys komt naar ons land, en meer nog: naar Studio Brussel. Op maandag 10 oktober stelt de wereldband zijn nieuwe plaat 'The Car' live voor tijdens een exclusieve show. En Studio Brussel zet met StuBru Live Live luisteraars en fans op de eerste rij.

Deze zomer headliner voor een volle festivalweide op Pukkelpop. En nu nog eens te zien in een kleine zaal en van dichtbij dankzij Studio Brussel. Het nieuwe album 'The Car' van Arctic Monkeys komt eigenlijk pas op vrijdag 21 oktober uit, maar Alex Turner en co komen de plaat in avant-première voorstellen. En alle aandachtige Studio Brussel-luisteraars maken kans om erbij te zijn.

Luister en win

Volgende week geeft de radiozender elke dag tickets weg voor de exclusieve show. De opdracht is simpel: luister vanaf maandag naar Studio Brussel, stuur 'Arctic Monkeys' in de StuBru-app wanneer de band tussen 6 uur en middernacht te horen is op de radio, en sleep zo één van de felbegeerde duotickets in de wacht.