Studio 100 GO komt met gloednieuw programma 'Elaba!'

Op zaterdag 27 maart verschijnt er een gloednieuw programma onder de naam 'Elaba!' exclusief in de gratis Studio 100 GO-app. 'Elaba!' is een tweewekelijks online magazine dat zich specifieert in rubrieken voor en door kinderen.

Acht jonge reporters nemen ons mee in een wereld van de hipste challenges en trends, de coolste weetjes, exclusieve tours achter de schermen bij Studio 100 en nog veel meer. ASMR-ster, Nanou Philips, is al zeker van de partij.

'Elaba!' is een tweewekelijks online magazine waarbij je niet op je honger blijft zitten. Kinderen die op zoek zijn naar dat ietsje meer zijn hier aan het juiste adres. Het online magazine is vanaf 27 maart elke twee weken op zaterdag exclusief te bekijken in de gratis Studio 100 GO-app. Acht jonge reporters gaan al vloggend de kijker betrekken in een avontuur vol pit, challenges en humor. 'Elaba!' is opgebouwd uit verschillende rubrieken. Elke twee weken mag je dus iets nieuws verwachten. Een moment van rust en relaxatie is al verzekerd met de Kopkriebels van ASMR-ster, Nanou Philips.

Studio 100 GO plezier voor groot en klein

'Elaba!' wordt de nieuwe aanwinst in de gratis Studio 100 GO-app. Studio 100 GO is een gratis app vol plezier en avontuur met jouw favoriete Studio 100 helden. Naast heel wat afleveringen, muziekclips, danslessen, tekenlessen, kooktips, knutseltutorials… hebben kinderen nu de kans om te duiken in een online magazine volledig geïnspireerd door hun eigen doen en denken.

Benny Salaets, directeur content distribution: 'Studio 100 GO was al een plek voor eindeloos kijk- en speelplezier voor kinderen. En nu krijgt ons digitale platform er een eigen programma bij voor en vooral door kinderen. Daarmee willen we kinderen niet alleen pret bezorgen, maar hen ook inspireren. Wie weet ontdekken we de nieuwe Martine Tanghe.'

De Elaba! reporters

Belle – 9 jaar – Lommel (Limburg)

Lea-Marie – 8 jaar – Opwijk (Vlaams-Brabant)

Melek – 9 jaar – Lokeren (Oost-Vlaanderen)

Hilke – 12 jaar – Sint-Amandsberg (Oost-Vlaanderen)

Louis – 10 jaar – Kontich (Antwerpen)

Sem – 9 jaar – Meise (Vlaams-Brabant)

Emilia – 11 jaar – Malderen (Vlaams-Brabant)

Aëlla – 12 jaar – Boom (Antwerpen)

Wie graag een deel wil uitmaken van 'Elaba!' moet de rubriek 'Wistje Visje' goed in de gaten houden. Ga de uitdaging op het einde van het weetje aan en stuur hier een filmpje van door op de Studio 100 GO website. Wie weet schitter jij binnenkort zelf in het programma.

Het nieuwe programma 'Elaba!' is vanaf zaterdag 27 maart om 13.00 uur elke twee weken te bekijken via de gratis app Studio 100 GO.