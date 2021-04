Studio 100 creëert innoverende Franstalige tienerreeks voor RTBF

RTBF lanceerde dit weekend een nieuwe, innoverende online reeks gericht op jongeren 'AnyMoodys'. De reeks werd in opdracht van RTBF geproduceerd door Studio 100, samen met Bardaf! Productions.

'AnyMoodys' volgt zes jongeren die de strijd aangaan met hun dagelijkse problemen. Ze kunnen hiervoor altijd terecht op hun sociale media en bij elkaar. De serie wordt niet meer uitgezonden via klassieke lineaire televisie maar is enkel online te zien via YouTube, Instagram en Auvio (het platform van RTBF). Voor elk platform werden specifieke en aangepaste afleveringen gemaakt. Achter deze reeks zit een jong creatief team dat speciaal is samengesteld voor dit project. Samen met een groep beloftevolle acteurs maken zij een volwaardige online reeks.

De 'AnyMoodys' komen uitgebreid aan bod in deze gelijknamige nieuwe Insta- en YouTube-reeks. Het zijn speciale emoji's die bedacht zijn door het hoofdpersonage van de reeks. De AnyMoodys geven de jongeren een middel om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. De naam zegt het eigenlijk al: 'any mood', animated, animals'.

Vernieuwend concept

Deze nieuwe serie wordt uitgezonden op platformen waar jongeren momenteel het best te bereiken zijn: Online via Auvio, het videoplatform van RTBF, YouTube en Instagram.

Op Youtube / Auvio (RTBF) zal een webserie te zien zijn die zich vooral focust op de zoektocht van de zes hoofdrolspelers naar hun identiteit. De emoties die de tieners moeilijk kunnen uiten worden op het scherm vertaald door de Anymoodies; grappige geanimeerde karakters. Elke aflevering draait om een centraal thema uit de leefwereld van jongeren.

Op Instagram kan je terecht voor een spin-off, deze reeks is meer gericht op de emoties van één van de hoofdpersonages die worstelt met haar eigen verlangens en ontgoochelingen. Maar je kan deze reeks ook afzonderlijk van de afleveringen op de andere kanalen bekijken.

Benny Salaets, director content distribution: 'Het bespreekbaar maken van topics die jongeren vandaag bezighouden was het centraal vooropgestelde thema. Het jonge creatieve team is er met weinig middelen in geslaagd daarrond een boeiende reeks te maken, aangepast aan nieuwe omgevingen waarin jongeren video bekijken. Dat belooft alvast voor de toekomst van dit team. We zijn daarnaast ook ongelofelijk trots dat we ook verhalen kunnen vertellen voor andere doelgroepen dan men van ons gewoon is, ook in Franstalig België.'

De nieuwe reeks 'Anymoodies' is vanaf deze week te zien via YouTube, Instagram & Auvio (RTBF).