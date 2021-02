Streamz toont kortfilms van zes 'New Directors' finalisten

Foto: © Streamz 2021

Productiehuis Geronimo en Streamz belonen jong (film)talent met een prestigieuze geldprijs en exclusieve uitzending via de wedstrijd 'New Directors'.

De zes genomineerde bachelorproef films werden begin dit jaar geselecteerd uit alle inzendingen van de wedstrijd 'New Directors' van het productiehuis Geronimo (bekend van producties als 'Helden van Hier' en 'Baba Yega: The Movie’'. Voor de gelegenheid stelt Streamz de zes kortfilms van de masterstudenten vanaf 24 februari beschikbaar op hun platform.

Nadat de zes finalisten uitgekozen werden in januari, werden ze uitgenodigd om hun kortfilms te pitchen aan gastheer/regisseur Jan Verheyen en enkele toonaangevende ambassadeurs, die bestonden uit Vlaamse regisseurs Adil El Arbi ('Patser'), Anke Blondé ('Red Light') en Lukas D’hondt ('Girl'). Vervolgens selecteerde Geronimo één winnende film die een kapitaal van €10.000 ontvangt bestaande uit productionele ondersteuning en faciliteiten voor een toekomstig (film)project. Voor deze editie van 'New Directors' werd jonge regisseur Jaap van Veen als winnaar uitgeroepen voor zijn film 'Tibeau'.

'Toen ik mijn film indiende voor 'New Directors', kon ik niet vermoeden dat dit nu de uitkomst zou zijn. Voor kortfilms is het niet evident om een publiek te vinden. Dankzij dit initiatief ontstaan opeens mogelijkheden die vooraf onmogelijk leken. Ik ga hier nu echt van genieten, maar morgen gaat de blik weer op het volgende project. De prijs die ik nu gewonnen heb, wil ik als creatieve hefboom gebruiken voor mijn master-film', zei winnaar Jaap van Veen over zijn eerste prijs.

Wie zijn de jonge wolven die de jury met hun onuitputtelijke creativiteit hebben weten te overtuigen? Winnaar Jaap van Veen en Spencer Bogaert lieten zich voor hun films 'After Laughter' en 'Tibeau' bezielen door het verlies van geliefden en het bijhorende rouwproces. Er werden bovendien ook twee vrouwelijke regisseurs genomineerd, namelijk Sherin Seyda voor haar film 'Meeting Point' (die ook kortfilms 'Riders' (2020) en 'Gens du Sud' (2017) onder haar naam heeft staan) en Nicole Tegelaar voor haar film 'Lippen', die schoonheidsidealen en plastische chirurgie onder de loep houdt.

Dorien Rausch, director programming & production bij Streamz is blij met deze samenwerking: 'Ik denk dat het iedereen steeds meer opvalt hoe de beleving rond de Vlaamse cinema groeit. Met Streamz proberen we al dat Vlaams talent te verzamelen op één platform. We beseffen dan ook dat we het perfecte medium in huis hebben om het jonge, opkomende talent in de kijker te zetten. Daarom willen we deze regisseurs ook graag financieel steunen om hun volgende project nog grootser te maken dan ze al in gedachten hebben.'

Ook Geronimo CEO's Emanuel Vanderjeugd en Jasper Moeyaert zijn opgetogen: 'Een film maken is steevast en serieuze stap in het onbekende zetten. Zeker als jonge maker is het een heuse creatieve ontdekkingstocht om je verhaal zo goed mogelijk te verfilmen. Je moet het avontuur durven aangaan, en daar zijn nu eenmaal middelen voor nodig. Als productiehuis beseffen we maar al te goed dat ondersteuning cruciaal is in de ontwikkeling van talent en dat vertrouwen van buitenaf nodig is om je grenzen te durven verleggen. We zijn dan ook erg benieuwd naar hoe de zes laureaten zich de komende jaren zullen ontwikkelen.'

Elke student ontvangt een gift van de Vlaamse Overheid (via de Minister van Cultuur Jan Jambon) ter waarde van € 1.000. Bovendien krijgen alle genomineerden dankzij de exclusieve vertoning op Streamz €2.500 vertoningsrechten van het Vlaamse streamingplatform als beloning voor hun harde (film)werk.

Ontdek de finalisten en hun films hieronder en kijk vanaf 24 februari op Streamz naar het resultaat van hun creaties via de selectie 'Jong Vlaams filmtalent'. Wil je jezelf als jonge filmmaker graag inschrijven voor de New Director-wedstrijd van 2021-2022? Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

De zes genomineerden

'AFTER LAUGHTER' van Spencer Bogaert

Wanneer een man de erfenis van zijn overleden zus accepteert, krijgt hij tijdens zijn rouwproces bezoek van haar papegaai.

'MEETING POINT' van Sherin Seyda

Twee voor elkaar onbekenden liften in dezelfde auto mee. In de Ardennen stoppen ze bij een verlaten benzinestation. Wanneer hun chauffeur plotseling wegrijdt, blijven beiden verloren achter. In the middle of nowhere en beroofd van hun bagage moeten zij samen een weg uit deze precaire situatie vinden.

'VOGELS VLIEGEN TOCH' van Wannes Vanspauwen

Een fragmentarische ervaringen van de kleine Tinus waarin de directe confrontatie met leven en lijden nooit ver weg is.

'LIPPEN' van Nicole Tegelaar

Wanneer Lily wakker wordt in een surrealistische cosmetische kliniek met andere lippen op haar gezicht, probeert ze te achterhalen wat er met haar gebeurd is. Een kleurrijke, gestileerde trip met killer lipstick.

'TIBEAU' van Jaap van Veen

Vier maanden na het overlijden van zijn vader probeert Tibeau het leven terug op te pikken. Hij wil voornamelijk doorgaan. Wanneer hij Ella ontmoet, beseft hij dat hij bij haar kan kiezen wie hij wil zijn. Als zij plotseling vraagt naar zijn vader, wordt Tibeau geconfronteerd met zijn eigen verwerkingsproces.

'SAFA' van Luca Peres-Bota

Een jongedame krijgt telefoon met het nieuws dat haar broer een zelfmoordpoging ondernomen heeft. Ze besluit hem te willen opzoeken, maar wordt meteen geconfronteerd met een trauma uit het verleden.