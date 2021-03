Streamz onthult de trailer van 'Déjà-Vu' met Natali Broods

Foto: © Streamz 2021

Streamz licht een tipje van de sluier op van de gloednieuwe Streamz Original 'Déjà-Vu', vanaf 15 maart integraal te bekijken op Streamz.

In de trailer zien we het gezin uit 'Déjà-Vu', bestaande uit Florence 'Flo' Fierens (Natali Broods), haar dochter Lou (Xenia Borremans), haar ex-man Nick (Koen De Graeve) en hun zoon Max (Willem De Schryver). De tagline luidt 'Kan teruggaan alles veranderen?'. De topcast van de nieuwe Streamz Original werd verder aangevuld met Boris Van Severen, Janne Desmet, Clara Cleymans, Barbara Sarafian, Sven de Ridder en Lucas Van den Eynde.

In 'Déjà-Vu' volgen we Florence Fierens (Natali Broods), een drukbezette carrièrevrouw en radio host. Met haar eigen ochtendshow op de radio bereikt ze een breed publiek en zet ze zich ook in voor gelijke rechten voor vrouwen. Haar leven komt echter helemaal op zijn kop te staan, wanneer haar 15-jarige dochter Louise onverwacht overlijdt. Steeds meer blijkt dat Florences leven toch niet zo perfect verliep dan ze zichzelf voorhield. Het is pas wanneer ze plots opnieuw oog in oog staat met haar levende dochter, exact één maand voor haar dood, dat Florence beseft dat ze toch een tweede kans krijgt om haar verleden te herbeleven.

De fictiereeks is een adaptatie van de gelauwerde Canadese serie 'Plan B' en werd geregisseerd door Raf Reyntjens ('Paradise Trips'). Cinematograaf Dries Delputte ('Albatros') stond achter de camera en Mathieu Depuydt ('De Bende van Jan de Lichte') en David Verdurme ('King of the Belgians') deden de montage. De originele muziekscore is van Oliver Symons en Sonhouse.

'Déjà-vu' is een productie van Streamz en Mariano Vanhoof voor Fobic Films in coproductie met Geronimo en met de steun van de Belgische Tax Shelter maatregel. De reeks verschijnt vanaf 15 maart op Streamz.