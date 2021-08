Streamz lanceert de trailer van 'Storm Lara' met Ella Leyers

Foto: © Streamz 2021

In de trailer van de nieuwe spannende thriller zien we Lara (Ella Leyers) en Rafik (Wouter Hendrickx) die zich in de radiostudio klaarmaken om hun luisteraars door een stormachtige nacht te gidsen.