Streamingsdienst Disney+ vanaf september in België

Streamingsdienst Disney+ vanaf september in BelgiŽ

De filmstudio Disney zal in september de eigen streamingdienst Disney+ lanceren in BelgiŽ. Dat maakte het bedrijf bekend via Twitter. Een exacte datum werd nog niet vernoemd.

Andere Europese landen zoals Nederland, Frankrijk en Duitsland, kunnen al langer gebruik maken van Disney+. Wereldwijd heeft de streamingdienst dan ook al 54 miljoen abonnees.

Eerder dit jaar kondigde Disney aan dat de lancering van de streamingdienst voor de zomer van 2020 zou zijn. Door de stijgende populariteit van online streamingplatformen sinds het begin van de coronacrisis, hoopten Disneyfans op een vervroegde lancering van Disney+ in België. Toch liet Disney al eerder weten dat de streamingdienst niet vervroegd gelanceerd zou worden. Nu maken ze dus bekend dat de lancering van Disney+ in september zal plaatsvinden in België en ook in Portugal.

De streamingdienst geeft abonnees de toegang tot het volledige aanbod van Disney, Star Wars, Pixar, Marvel en National Geographic. Gebruikers hebben de keuze om 6,99 euro per maand te betalen, of 69,99 euro voor een volledig jaar.

Bron: Het Laatste Nieuws/ Het Nieuwsblad