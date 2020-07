Stievie Premium stopt op 1 september

Stievie Premium, het online betalend tv-platform, zal op 1 september 2020 zijn activiteiten stoppen. Stievie was het eerste online videoplatform dat in 2013 ontstaan is waarmee tv-programma's van alle Vlaamse zenders live en tot een week terug konden bekeken worden op verschillende schermen.

De abonnees kunnen nog tot 31 augustus 2020 genieten van alle functies van het platform.

Stievie verwijst abonnees graag door naar APP TV van TV VLAANDEREN als alternatief. Die dienst werd afgelopen maand gelanceerd en zorgt ervoor dat gebruikers - afhankelijk van het abonnement - tot maar liefst 70 tv-zenders kunnen bekijken. Alle abonnementen, die starten vanaf 9,95 euro, zijn inclusief de gebruikelijke interactieve functies zoals 'Restart & Replay' over een periode van zeven dagen, een tv-gids, terugspoelen, pauzeren,… Iedereen kan de APP TV alvast gratis testen gedurende 30 dagen.

Calogero Macaluso, Director Streaming & Marketing DPG Media: 'In 2013 waren we de eerste met Stievie om ervoor te zorgen dat je tv-programma’s van de verschillende Vlaamse zenders live én uitgesteld online kon bekijken. Als pionier hebben we het pad geëffend voor heel wat soortgelijke initiatieven die erna zijn ontstaan, waardoor de noodzaak van Stievie Premium verkleind is. We richten onze pijlen nu op de doorontwikkeling van VTM GO en het nieuwe betalende streamingplatform, dat we samen met Telenet later dit jaar zullen lanceren.'

Via Stievie Premium kan je in totaal achttien zenders live en uitgesteld tot zes dagen op alle schermen bekijken. Het gaat om de zenders van DPG Media (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, CAZ 2, VTM KIDS, Qmusic), VRT (Eén, Canvas en Ketnet), SBS (VIER, VIJF en ZES), Discovery (Eurosport, TLC en Discovery Channel) en FOX (National Geographic en Nat Geo Wild).