Stephanie Planckaert werkt aan programma over tienerzwangerschappen

Foto: Eén - © VRT 2020

De familie Planckaert staat sinds het succes van 'Château Planckaert' op Eén weer volop in de belangstelling. En het ijzer moet je smeden als het heet is. Dus de komende tijd krijgen de kijkers de Planckaerts nog meer voorgeschoteld.

Er komt een kerstspecial van 'Chateâu Planckaert' én ook de 'Blokken'-week ten voordele van Kom Op Tegen Kanker zal een of meerdere Planckaert-leden verwelkomen. Maar de grootste uitdaging is er voor Stephanie Planckaert. Samen met het productiehuis Vincent TV, dat 'Chateâu Planckaert' maakt, werkt ze voor Eén aan een programma over tienerzwangerschappen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Stephanie was zelf een tienermoeder nadat ze op haar zestien mama werd van haar oudste dochter Iluna. Daar schreef ze drie boeken over. Onlangs vertelde ze nog in een interview over die periode hoezeer ze zich destijds moest verdedigen tegenover de publieke opinie. Wie anders dus beter dan Stephanie Planckaert om een tv-serie over het onderwerp te maken.

Wanneer het programma op televisie komt, is nog niet bekend.

Bron: Het Nieuwsblad