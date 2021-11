Stem voor de 'Klara Top 100'

Woensdagochtend werd in 'Espresso' op Klara de stemming voor de 'Klara Top 100' geopend. Greet Samyn en Mark Janssens presenteren die lijst met de populairste klassieke muziekstukken op zaterdag 27 en zondag 28 november.

Het is een jaarlijkse vaste afspraak, de 'Klara Top 100', telkens het laatste weekend van november. Maar vorig jaar werd in die periode Klara 20 gevierd, naar aanleiding van Klara's twintigste verjaardag op woensdag 2 december. Dus verschoof de lijst van 2020 naar februari 2021. Dit jaar verwent Klara je dus met twee edities, want eind november komt de 'Klara Top 100' weer thuis op zijn vertrouwde plek.

Jij bepaalt de lijst

Vanaf vandaag tot en met woensdagmiddag 24 november kun je stemmen op jouw favoriete klassieke muziek. De keuzelijst is, zoals in februari, uitgebreid naar net geen duizend stukken. Met veel vrouwelijke componisten (zoals Hildegard von Bingen, Sofia Gubaidulina, Ruth Gipps en Clara Schumann), klassiek van nu (bijvoorbeeld Max Richter, Ludovico Einaudi, Piet Swerts en Wim Mertens) en filmmuziek (onder andere Rachel Portman, Eleni Karaindrou, Yann Tiersen en Ryuichi Sakamoto). Blijven de toppers van de vorige edities overeind? Je bepaalt het zélf. Kies uit de lijst op klara.be je drie favoriete stukken. Heb je een suggestie die niet in de keuzelijst voorkomt? Dan mag je die er zelf aan toevoegen.

Klara is ook op zoek naar de mooiste verhalen en pakkendste anekdotes bij de muziek die jou het liefste is. De boeiendste vertelsels hoor je dan tijdens de 'Klara Top 100' op de radio.

En goed nieuws als je de topstukken eindeloos wilt herbeluisteren: er komt een nieuwe 'Klara Top 100'-cd. Warner Classics verzamelt een exquise selectie van honderd toppers uit de meest recente edities van de 'Klara Top 100'.

De 'Klara Top 100', zaterdag 27 en zondag 28 november van 10.00 uur tot 18.00 uur op Klara, klara.be en in de Klara-app. Stemmen kan tot woensdag 24 november om 12.00 uur.