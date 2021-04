Stefanie beleeft grootste nachtmerrie in 'Familie': Simon is terug!

Van een verrassing van formaat gesproken. Na de terugkeer van Marie-Rose (Martine Jonckheere) afgelopen vrijdag dook er vanavond opnieuw een bekend gezicht op in 'Familie'. Dat van Simon (Braam Verreth), één van de meest spraakmakende personages van de voorbije jaren.

Stefanie (Jasmijn Van Hoof) beleefde haar grootste nachtmerrie toen ze in de supermarkt een glimp van hem opving en in shock achterbleef. En de vooruitblik naar de aflevering van morgen, waarin ze oog in oog met hem kwam te staan, voorspelde weinig goeds. 'Ik heb een geest gezien. Simon', vertrouwde ze Jonas (David Cantens) toe.

Simon belandde zo'n 4 jaar geleden in de psychiatrie. Hij ontvoerde zijn onvoorwaardelijke liefde Stefanie omdat zij hem de rug toekeerde en hield haar gekneveld. Hij heeft ook een moord achter zijn naam staan en vergiftigde zelfs de Bomma (Annie Geeraerts). Dat zijn terugkeer opnieuw voor ophef zal zorgen, lijkt buiten kijf te staan. Is Simon terug om nieuwe slachtoffers te maken?

'Familie', elke weekdag om 20.00 uur bij VTM.

