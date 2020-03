Spraakmakende internationale topreeks 'Chernobyl' binnenkort op Canvas - TRAILER

Foto: Canvas © VRT 2020

Heel binnenkort zendt Canvas de ophefmakende HBO-reeks 'Chernobyl' uit, in primeur voor Vlaanderen op open net. Meteen na de dubbelaflevering komt het volledige seizoen ook online. Daarnaast praat Jan Balliauw met de echte mensen achter enkele personages uit de reeks.

De historische fictiereeks over de kernramp in Tsjernobyl (26 april 1986) werd vorig jaar alom geprezen in de internationale pers. De reeks won ook talrijke prijzen, waaronder een Golden Globe en een Daytime Emmy voor beste reeks. Met Chernobyl kan Canvas, na onder andere The Handmaid's Tale en True Detective, dus andermaal uitpakken met een internationale topproductie.



Chernobyl vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de ontploffing in de kerncentrale in toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, de rampzalige gevolgen ervan voor de omgeving en de omwonenden, en de race tegen de tijd van brandweer en technici om mensen te redden en erger te voorkomen. Maar ze toont ook hoe de Sovjetautoriteiten probeerden de ware oorzaken van de ramp te verdoezelen en hoe één man bleef vechten om ze aan het licht te brengen.



De reeks wordt alom geprezen om haar intense vertolkingen, de realistische en accurate sfeerschepping en algemene productiekwaliteiten, maar vooral ook om de ontmaskering van de manier waarop de overheden de waarheid probeerden te verhullen. Recensenten zien daarin parallellen met de hedendaagse problematiek van ‘fake news’.

'Chernobyl', vanaf woensdag 15 april om 22.00 uur op Canvas (telkens twee afleveringen) en meteen integraal op canvas.be



Diezelfde week, van maandag 13 tot woensdag 15 april, is er ook de driedelige reeks 'De ooggetuigen van Tsjernobyl', waarin Jan Balliauw praat met de echte mensen achter enkele van de personages uit de fictiereeks.







