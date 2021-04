Sporza versterkt aanbod met EK's voetbal, basketbal en hockey

De VRT heeft opnieuw de uitzendrechten voor verschillende Europese kampioenschappen verworven: UEFA EURO 2024 en 2028, net als het FIBA EUROBASKET voor vrouwen en de Eurohockey Championships van 2021, mannen en vrouwen.

EK's zijn net als WK's, Olympische en Paralympische Spelen dé grote afspraken als het over sport in al z'n diversiteit gaat. Al die momenten wil Sporza met de Vlaamse sportliefhebber delen. Dat past in de strategie van de VRT om van die grote momenten in de sport ook sociale gebeurtenissen te maken.

Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza: 'Sporza wil op de eerste rij staan wanneer het er voor onze topsporters écht toe doet. We volgen het hele jaar door de populaire sporten op de voet, maar even goed tal van topsporten met een kleiner draagvlak. Door rond zulke events verbindende content te maken voor radio, tv en online, brengen we onze topsporters naar een groter publiek, en stellen we de Vlaming in staat om met hun prestaties mee te leven. We zijn uiteraard blij dat we de EK's voetbal 2024 en 2028 kunnen toevoegen aan ons aanbod.'

Die grote voetbaltornooien zijn bij uitstek momenten waarbij mensen bij elkaar komen, hopelijk rond nieuwe successen van de Rode Duivels. Ze zorgen voor een instroom van nieuwe kijkers, luisteraars en gebruikers. Die kan Sporza dan kennis laten maken met nog ander sportaanbod en met onze sporthelden.

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: 'Als publieke omroep willen we de Vlamingen bedienen met een zo divers mogelijk palet aan sporten. De VRT wil er ook zijn voor het Vlaamse publiek op de momenten die er toe doen: bij topprestaties waarbij we zij aan zij supporteren. Ook daarin schuilt de verbindende kracht van de publieke omroep.'

Sporza wil een zeer divers aanbod aan sport op een aantrekkelijke manier aan de Vlaming aanbieden. Dat doet de VRT door een populaire sport, zoals voetbal of wielrennen, in dat sportaanbod op radio, tv en online te combineren met sporten die traditioneel een kleiner bereik hebben.

Zo zijn bijvoorbeeld steeds meer kijkers de topprestaties van de Belgian Cats in het basketbal en van Nina Derwael in de gymnastiek beginnen volgen. Een ander voorbeeld zijn de wielerwedstrijden voor vrouwen, met recent nog de Ronde van Vlaanderen. De kijkcijfers daarvan komen ondertussen aardig in de buurt van die van hun mannelijke tegenhangers.

De EK's in het voetbal, hockey en basketbal worden nu toegevoegd aan het aanbod van grote momenten in de topsport die de VRT de volgende jaren in portefeuille heeft.

Overzicht

2021

EK voetbal mannen

UEFA EURO 2020 (met Rode Duivels)

EK basketbal vrouwen in Straatsburg/Valencia

FIBA WOMEN'S EUROBASKET 2021 (met Belgian Cats)

EK Hockey mannen en vrouwen in Amsterdam (in samenwerking met Eleven Sports)

EUROHOCKEY CHAMPIONSHIPS 2021 (met Red Lions & Red Panthers)

Olympische Spelen Tokyo 2020

Paralympische Spelen Tokyo 2020

WK Wielrennen in Vlaanderen

UCI World Championships 2021 (met VRT als host broadcaster)

WK Baanwielrennen in Asjchabad

WK gymnastiek in Kitakyushu

2022

Olympische Winterspelen Beijing 2022

FIBA WK 3x3 basketbal (in Antwerpen)

European Championships met EK's in onder andere gymnastiek, roeien, triatlon, tafeltennis, baanwielrennen, mountainbike,… (in München)

EK zwemmen in Rome

EK voetbal vrouwen in Engeland

UEFA Women's Euro 2022 (met Red Flames)

WK voetbal mannen in Qatar

FIFA World Cup 2022

WK atletiek in Eugene

2023 - …

WK gymnastiek 2023 (in Antwerpen, met VRT als host broadcaster)

Olympische Spelen Parijs 2024

EK voetbal mannen

UEFA EURO 2024 (Duitsland) & UEFA EURO 2028 (nog toe te wijzen)