Sporza-commentator onder vuur na uitspraken rondom mentale problemen

Dinsdagmiddag was bij Sporza de olympische teamfinale in het turnen bij de vrouwen te zien. Amerikaans turnster Simone Biles haakte tijdens de wedstrijd af. Blijkbaar zou ze kampen met mentale problemen. En daar had commentator Dirk Van Esser zo zijn eigen mening over.

De olympische teamfinale turnen bij de dames werd becommentarieerd door Inge Van Meensel en co-commentator Dirk Van Esser. En die had zo zijn eigen ideeën over de oorzaak van het afhaken van topfavoriete Simone Biles uit de VS.

Van Esser stelde onder anderen dat Biles 'het team toch een beetje in de steek liet' en 'mentale problemen niet per sé medisch zijn'. 'Als ik geen zin heb, heb ik dan een mentaal probleem?', zei hij nog. Ook Van Meensel liet zich ontvallen dat Biles 'toch stond te dollen en te lachen'. Nochtans benadrukt de VRT dat Van Meensel wel de visie van de openbare omroep heeft verwoord. Kijkers reageren onthutst en uiten massaal hun ongenoegen op Twitter. Ook de politiek liet zich horen. Onder meer Lorin Parys (N-VA) en Katia Segers van Vooruit lieten zich horen. Die laatste vraagt zelfs excuses van de VRT. Woordvoerder Hans Van Goethem reageert in Het Laatste Nieuws: 'De opmerkingen stroken niet met de manier waarop we bij de VRT en Sporza over mentale problemen denken. We gaan daar vanzelfsprekend met Dirk intern een gesprek over hebben.' Bron: Het Laatste Nieuws

Sporza: Tokyo 2020 op tv Met veel rechtstreekse verslagen en lange samenvattingen. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de disciplines waarin Belgen aantreden en de grote olympische sporten. Met veel rechtstreekse verslagen en lange samenvattingen. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de disciplines waarin Belgen aantreden en de grote olympische sporten. Met veel rechtstreekse verslagen en lange samenvattingen. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de disciplines waarin Belgen aantreden en de grote olympische sporten. Met veel rechtstreekse verslagen en lange samenvattingen. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de disciplines waarin Belgen aantreden en de grote olympische sporten. Met veel rechtstreekse verslagen en lange samenvattingen. De aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de disciplines waarin Belgen aantreden en de grote olympische sporten.