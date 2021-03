Sportieve beloften krijgen eigen reeks van 'De Container Cup' op Play Sports Open

Vanaf zondag is 'De Container Cup' terug op Play4. Onze topsporters én BV's zijn klaar voor een nieuwe reeks sportieve uitdagingen. Nieuw is dat 'De Container Cup' zijn deuren ook opent voor de sportieve beloften van ons land. En dat exclusief op Play Sports Open.

Ondertussen staat er ook al een nieuwe generatie atleten klaar om in de voetsporen te treden van hun sportidolen. Heel wat beloftevolle sporters zetten nu al topresultaten neer en ook zij krijgen daarom elke dag -na 'De Container Cup' op Play4- de kans om zich te bewijzen in 'De Container Cup: Beloften' op de nieuwe Telenet-zender Play Sports Open.



Van maandag tot donderdag, telkens om 20u40, toont één belofte wat hij of zij in z’n mars heeft. En dat onder het toeziend oog van commentator en sportliefhebber Carl Dircksens.

Dit zijn de beloften op een rij:

Aaron Dockx (veldrijden), Anna Koulberg (volleybal), Bram Van Mullem (gymnastiek), Christoph Brys (rugby), Cian Uijtdebroeks (wielrennen), Dylan Van Hoeij (snowboard), Errando Nachtergaele (kajak), Evy Poppe (snowboard), Ferre Reggers (volleybal), Hannah Eurlings (voetbal), Hasse Fleerackers (triatlon), Jente Hauttekeete (atletiek), Jette De Jong (dressuur), Joppe Mennes (basketbal), Julie De Wilde (wielrennen), Liam Everts (motorcross), Merel Maes (hoogspringen), Noah Merre (tennis), Olivier Naert (judo) en Roos Vanotterdijk (zwemmen).

'De Container Cup: Beloften', vanaf maandag 5 april, telkens van maandag tot donderdag om 20.40 uur op Play Sports Open gratis voor alle Telenet TV-klanten op kanaal 11.