Speciale Radio 2 Bene Bene-sessies op pinkstermaandag

Na de bijzonder gesmaakte Beste Buren Huiskamerconcerten waarbij Vlaamse artiesten vanuit hun woonkamer het beste van zichzelf gaven, zet Radio 2 een volgende stap in de livebeleving van artiesten van bij ons.

Op pinkstermaandag 1 juni maakt Radio 2 namelijk elk uur plaats voor de beste Vlaamse artiesten. Van 9.00 tot 16.00 uur speelt telkens een andere artiest een van zijn of haar grote hits live op de radio. Luisteraars en fans die meekijken via de Radio 2-app krijgen er telkens nog een extra livenummer bovenop.

Met de 'Bene Bene'-sessies speelt Radio 2 verder in op het succes van de extra beleving die via de 'kijk mee'-functie in de app wordt aangeboden. Steeds meer luisteraars vinden hun weg naar de Radio 2-app (die ondertussen al meer dan 330.000 keer werd gedownload) en genoten al van extra concerten, comedy, exclusieve interviews, de Radio 2 Tuindag, de online muziekstream 'Radio 2 Bene Bene' met enkel muziek van bij ons, en veel meer.

Niemand minder dan Bart Peeters, Cleymans & Van Geel, Laura Lynn, Mama's Jasje, Metejoor, Ozark Henry en The Starlings spelen op maandag 1 juni elk een korte live sessie voor 'Radio 2 Bene Bene'.

De 'Bene Bene'-sessies zullen allemaal plaatsvinden in studio Marconi van de VRT, waar de artiesten, in de beste akoestische omstandigheden, live perfect tot hun recht komen. Meekijken kan maandag vanaf 9.30 uur via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone of via app.radio2.be.

Line-up

9.30 uur: Cleymans & Van Geel

10.30 uur: The Starlings

11.30 uur: Bart Peeters

12.37 uur: Peter Van Laet (Mama's Jasje)

13.30 uur: Metejoor

14.30 uur: Laura Lynn

15.30 uur: Ozark Henry

'Radio 2 Bene Bene'-sessies: op maandag 1 juni van 9.00 tot 16.00 uur op Radio 2 en via de Radio 2-app.