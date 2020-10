Spanning alom in 'Thuis': wat is er gebeurd en wat zijn de gevolgen?

Foto: Eén - © VRT 2019

De fans van 'Thuis' weten tegenwoordig niet wat hen overkomt. De ene spannende gebeurtenis na de andere wordt op hen afgevuurd. De eerste weken van 'Thuis' voelden aan als een lange seizoensfinale. Even een en ander op een rijtje. Opletten als je de aflevering van woensdag nog niet gezien hebt!

Nu alles met Rosa is bijgelegd, duikt een nieuw probleem op voor Jacques: Jasper (Kristof Verhassel) heeft hem door. Hij weet dat Jacques achter het seksuele geweld tegen Thilly zit. Opnieuw kiest hij voor de meest gruwelijke oplossing: Jasper uitschakelen.

En zo laat wolf-in-schapenvacht-Jacques opnieuw zijn tanden zien... om zichzelf en zijn daden te beschermen.

Walter is de vader van Xander

De waarheid komt aan het licht: Tom De Decker is niet de vader van Xander, zo bewijzen de resultaten van de DNA-test. Ann en Tom ontdekken wie de vader wel is. Het is hun eigen vader, dokter Walter De Decker.

Wie was Walter?

Walter Theodoor Angèle De Decker was de knappe huisdokter die van de 1ste tot de 214de aflevering te zien was in 'Thuis'. Walter was getrouwd met Marianne. Samen hadden ze twee kinderen: Ann en Tom. Ann had een erg goeie band met haar vader. Walter was het grote voorbeeld van Ann. Ze neemt zijn wijze raad aan en treedt zelfs professioneel in zijn voetsporen als dokter.

Walter's huwelijk met Marianne kende enkele hoogtes maar ook diepe laagtes. Walter krijgt een affaire met Rosa. Wanneer Marianne tijdelijk verhuist naar Knokke duurt het niet lang of Walter en Rosa krijgen een aan-af-relatie. Rosa durft zich niet binden aan Walter, waardoor hij in the heat of the moment met Jenny kust. Maar dat stelt uiteindelijk niet veel voor.

En dan beseft Marianne dat ze Walter toch nog graag ziet. Ze lijmen de brokken en blazen hun huwelijk nieuw leven in. Maar het mocht niet meer baten: Walter zakt in elkaar tijdens een strandwandeling met Marianne. Hij ligt nog enkele dagen in het ziekenhuis, maar sterft in het bijzijn van Marianne, Ann en Tom.

En nu heeft Marianne toegegeven dat het inderdaad Walter was die Tania 30 jaar geleden heeft verkracht in de surfclub.Dat vertelt ze van op haar ziekenbed in Griekenland, waar ze met Leo op vakantie is en waar ze na een heftig videgesprek met Ann enkele dagen terug een hartaanval kreeg.

De komende dagen wordt het dus afwachen hoe Jacques zich zal gedragen tegenover zijn collega's bij de Kabouters en vooral, hoelang zal het duren eer Rosa iets begint te vermoeden? Komt de sluwe Jacques ook nu weer met zijn daad weg?

En voor Ann en Tom wordt het bang afwachten hoe Tania zal reageren? En wat als Xander de waarheid hoort? Komt Robin veilig thuis? Of is dit nieuws voor Xander net de druppel die de emmer doet overlopen?

Eén ding is zeker: de 'Thuis'-kijkers staan de komende dagen en weken nog voor een heel aantal heftige momenten.