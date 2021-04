Spanning alom in 'Familie': komt Marie-Rose vrij?

De fans van 'Familie' zien op vrijdag 9 april om 20.00 een vertrouwd gezicht opduiken in de reeks. Dat van Martine Jonckheere, alias Marie-Rose De Putter.

Marie-Rose belandde 2,5 jaar geleden achter de tralies nadat ze Amélie (Erika Van Tielen) neerstak. Een misdaad die ze nadien in de schoenen van haar eigen dochter Véronique (Sandrine André) schoof, die onschuldig achter de tralies belandde. Marie-Rose heeft ondertussen een derde van haar straf uitgezeten en komt in aanmerking voor vrijlating…

De mogelijke vrijlating van Marie-Rose zorgt al enkele dagen voor een grote verdeeldheid binnen de familie. Het vonnis van de rechter hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van Véronique en Amélie. Enkel Peter (Gunther Levi) lijkt zijn moeder te blijven steunen. Tijdens de rechtszaak lopen de emoties dan ook hoog op. 'Het was een ongeluk', verdedigt Marie-Rose zich emotioneel tijdens de zitting. 'Mijn instinct nam het over van mijn verstand. Ik ben beschaamd voor wat ik gedaan heb. Toen mijn dochter beschuldigd werd, heb ik de grootste fout gemaakt die een moeder kan maken.' Krijgt Marie-Rose de kans om die fout recht te zetten? Spreekt de rechter haar vrij? En kunnen Véronique en Amélie hun emoties de baas?

Hoe het Marie-Rose de afgelopen jaren is vergaan in de gevangenis, kunnen de 'Familie'-kijkers achterhalen in Gevangen, het eerste deel in de reeks Familie-boeken. Nadat ze werd ontmaskerd als dader van de steekpartij op Amélie, belandt Marie-Rose in de gevangenis. En daar geldt niet de wet van de rijkste, maar de wet van de sterkste. Hoe lang kan Marie-Rose in deze bikkelharde, angstaanjagende jungle overleven? Een verhaallijn die exclusief in het boek wordt belicht. Het eerste 'Familie'-boek verschijnt op 9 april 2021. Bestel hier jouw exemplaar.

Martine Jonckheere terug in 'Familie', vanaf vrijdag 9 april om 20.00 uur bij VTM.