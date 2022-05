Soulsister en Wouter Van Belle opgenomen in Radio 2 Eregalerij

Na twee jaar coronauitstel was het woensdag eindelijk zover: de 20ste liveshow van de Radio 2 Eregalerij. Tijdens een feestelijke en muzikale avond in Kursaal Oostende werden Soulsister en Wouter Van Belle geëerd voor hun rijkgevulde carrière met heel wat hits en klassiekers.

Tijdens de show waarin hun muziek centraal stond kregen ze een muzikale ode van tal van collega-artiesten, zoals Laura Tesoro, Simon Nuytten (Bazart), Flip Kowlier, Helmut Lotti, Axelle Red, Wigbert en Klaas Delrue.

Naast Soulsister en Wouter Van Belle werden ook de nummers 'Soldiers of love' van Liliane Saint-Pierre en 'Het kan niet zijn' van Will Tura opgenomen in de Radio 2 Eregalerij. Niels Destadsbader presenteerde de prijsuitreiking tijdens de liveshow in Kursaal.

De muziekmakers en nummers krijgen deze bekroning voor hun grote betekenis voor en invloed op de Vlaamse muziek. Vorige editie viel die eer nog te beurt aan Henny Vrienten, Guido Belcanto, Miguel Wiels, Alain Vande Putte en Peter Gillis. In 2021 waren er geen carrièreprijzen, maar werden 'Als een leeuw in een kooi', 'Eerste sneeuw' en 'Oh la la la' opgenomen in een speciale online editie van 20 jaar Eregalerij in de Radio 2-app.

Radio 2 Eregalerij wordt op zondag 29 mei van 13.00 tot 16.00 uur uitgezonden op Radio 2.

'Bene Bene' en is vanaf 18.00 uur ook integraal te bekijken op VRT NU.