Siska Schoeters gaf vlakbij festivalweide Werchter startschot van 'Jouw VRT'

VRT-gezicht Siska Schoeters heeft vlakbij de festivalweide van Werchter het startschot gegeven van 'Jouw VRT', de groots opgezette actie die peilt naar de mening van de Vlaming over de publieke omroep.

Siska ontving aan de caravan kijkers, luisteraars, surfers en swipers die hun mening over de VRT kwijt konden. Werchter is de allereerste halte van een grote toer die de komende maanden heel Vlaanderen aandoet.

De sfeer zat er in Werchter meteen dik in. Vele aanwezigen in het publiek gingen enthousiast in op de vraag om de vragenlijst in te vullen. Siska kon zelf op een applausje rekenen toen ze vanop het podium iedereen uitnodigde om zijn of haar mening te delen.

Het was CEO Frederik Delaplace die het nieuws afgelopen donderdag in het Vlaams parlement aankondigde: de VRT organiseert een groots opgezet onderzoek om te weten te komen wat de Vlaming verwacht van de publieke omroep. Een belangrijk onderdeel van dat onderzoek is een toer door Vlaanderen. Een speciaal uitgeruste caravan trekt in juli, augustus en september heel Vlaanderen door. Het startschot van die campagne werd gegeven op de festivalweide van Werchter. Gezichten van de 'Jouw VRT'-actie zijn Tom Waes, Danira Boukhriss Terkessidis en Siska Schoeters.

'Er was geen betere plek om deze toer te starten. Op een festival kom je alle lagen van de bevolking tegen, jong en oud. Daarom hebben we onze caravan hier laten halt houden. Het is ook een beetje symbolisch: dit is het eerste grote festival, weliswaar niet op volle capaciteit, dat terug kan plaatsvinden na dat moeilijke coronajaar. De mensen waren dolenthousiast en uitgelaten... Misschien speelt dat wat in ons voordeel wanneer ik hen vroeg wat ze van de VRT vonden (lacht)', reageert Siska Schoeters.

De caravan trekt de volgende dagen en weken verder door het Vlaamse land. Locaties die op de planning staan zijn onder meer een ziekenhuis, een abdij, een legerkazerne, een recreatiedomein... De eerstvolgende haltes zijn het Skateparkt De Bres in Halle (dinsdag 6/7), Cleydael Golf & Country Club in Aartselaar (donderdag 87/), Open Gym in Leuven/Wilsele (maandag 12/7) en Brocantwerpen op de Grote Markt van Antwerpen (woensdag 14/7).

Samen met een wetenschappelijk, representatief onderzoek door de VRT-studiedienst bij 2500 Vlamingen vormt deze toer door Vlaanderen een solide basis voor de VRT om het toekomstige beleid vorm te geven.