Shelter start opnames nieuwe fictiereeks 'Billie vs Benjamin'

Productiehuis Shelter, bekend van o.a. 'Wat Als?', 'Safety First' en en de succesreeks 'Studio Tarara', start vandaag met de opnames van een nieuwe fictiereeks voor VTM. 'Billie vs Benjamin' (werktitel) is een romcom over een jongen en een meisje die halsoverkop verliefd worden op elkaar.

Hun liefde wordt echter bemoeilijkt door politieke principes. Want Billie is links, Benjamin is rechts. Billie vs Benjamin is een reeks over liefde en angst: Romeo en Julia ten tijde van polarisatie.



De hoofdrollen in Billie vs Benjamin zijn weggelegd voor Charlotte Timmers, die Billie speelt, en Ward Kerremans, die de rol van Benjamin vertolkt. Zij worden bijgestaan door Joke Emmers en Jeroen Perceval, die Billies beste vriendin Marie en Benjamins beste vriend Tommie spelen.



Het verhaal

Billie en Benjamin ontmoeten elkaar wanneer ze allebei op vrijgezellenweekend - en dus verkleed - zijn. Ze lijken een match made in heaven. Tot een banale discussie de linkse 'trut’ in Billie en de rechtse 'lul’ in Benjamin naar boven haalt. De verliefdheid tussen hen is groot, maar hun tegenstellingen dreigen al snel nog groter te worden.



'Billie vs Benjamin' gaat over hoe angst en polarisatie het pad van de liefde onmogelijk maken. Over hoe mensen per sé gelijk willen halen en daarvoor steeds extremere standpunten innemen. Ieder vanuit zijn eigen bubbel, gesteund door vrienden op social media. Ook Billie en Benjamin zitten elk in hun eigen bubbel. Ook zij zijn bang. Bang dat ze niet genoeg zijn, bang dat er niet genoeg gaat zijn voor iedereen in onze maatschappij. En als hun angst het overneemt en leidt tot een blinde haat voor de tegenpartij… welke plaats krijgt hun liefde dan nog?



'Billie vs Benjamin' werd mede mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds & de Tax Shelter maatregel van de Vlaamse Overheid. Wanneer de reeks bij VTM te zien zal zijn, is nog niet bekend.