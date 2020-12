'Share Your Song': 10 uur live muziek tijdens Rode Neuzen Dag

Foto: Rode Neuzen Dag - © DPG Media 2020

Nu vrijdag 4 december 2020 is het zover, dan is het Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius bleek dit jaar - meer nog dan andere jaren - heel erg nodig. Dat zegt ook Rode Neuzen Dag-ambassadrice Birgit Van Mol.

'Kinderen en jongeren zijn veel van hun zekerheden kwijt door corona. Ze hebben het vaak moeilijk om daar mee om te gaan. En het is natuurlijk de taak van Rode Neuzen Dag om hen hierin bij te staan. Want de actie vraagt al voor de vijfde keer op rij aandacht voor onze jongeren die het mentaal moeilijk hebben. Ook al kunnen we fysiek niet bij hen zijn in 2020, we moeten hen net nu blijven helpen', vertelt Birgit Van Mol.

Rode Neuzen Dag zonder neuzenverkoop, zonder sportpaleisconcert of slotshow dit jaar, maar de goeddoelactie roept alle Vlamingen op om 4 december iets rood aan te trekken en zo Vlaanderen rood te kleuren. Qmusic, VTM en HLN.be zenden op Rode Neuzen Dag 10.00 uur lang de live radioshow 'ShareYourSong' uit. De crème de la crème van de Vlaamse muziekscene passeert samen met een aantal internationale artiesten de revue om zoveel mogelijk nummers die gedeeld werden met #ShareYourSong live te spelen.

Het zijn de artiesten van Liefde voor Muziek die een aantal weken geleden een oproep gedaan hebben om liedjes te delen met #ShareYourSong. De oproep luidde: 'Heb jij een liedje dat jou kracht geeft of waar je steun in vindt, deel het dan. Zo laten we jongeren voelen dat ze er niet alleen voor staan.' Een groot deel van de cast van 'Liefde voor Muziek' - de Reünie komt vrijdag ook optreden.

Qmusic-DJ’s Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe, Vincent Fierens en Jolien Roets praten deze 'Rode Neuzen Dag-special' aan elkaar. Er zijn ook korte gesprekjes met mensen die een plaatje aanvroegen en mensen die een plaatje krijgen. Vliegende reporters en Qmusic-dj’s Marie Monballiu en Matthias Vandenbulcke doorkruisen heel Vlaanderen om een aantal Vlamingen op locatie een plaatje cadeau te doen. Daarvoor reizen zelfs enkele artiesten met hen mee. Het blijft nog een grote verrassing aan welke voordeur of schoolpoort ze zullen stoppen.

Meer dan 50 Vlaamse artiesten doen mee

Meer dan 50 Vlaamse en internationale artiesten tekenen die dag present. De lijst van alle artiesten die aan deze goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius deelnemen, oogt indrukwekkend; Regi & Camille, Bazart, Laura Tesoro, Clouseau, K3, Hooverphonic, Natalia, The Starlings, Milow, Stan Van Samang, Loïc Nottet, Jaap & Pommelien, Rolf Sanchez, Cleymans & Van Geel, Samson & Marie, Willy Sommers, De Romeo's, Nathalie Meskens, Mama’s Jasje, Gio Kemper, Sandra Kim, Emma Bale, André Hazes, Sylver, Nora Gharib, Sean Dhondt, Belle Perez, Bart Peeters, Jasper Steverlinck, Tom Helsen, Slongs, Luka, Kenn Colt, Gala en vele anderen.

De meeste artiesten zullen eigen nummers zingen, sommigen brengen ook unieke covers. Een aantal buitenlandse artiesten geven zelfs een online mini-concertje. Het gaat dan om Zoe Wees van het nummer 'Control' - dat massaal werd gedeeld met #ShareYourSong, maar ook Tate Mc Rae tekent present.

Iedereen kan nog tot en met donderdag 3 december een nummer aanvragen met #ShareYourSong via Qmusic.be of in de app van Qmusic.

'Share Your Song' is op 4 december van 8.00 tot 18.00 bij Qmusic te volgen en ook te zien via Qmusic.be, de Q-app, Kanaal 39, VTM, VTM GO én HLN.be. Een compilatie van de hele uitzending volgt om 23.45 uur bij VTM. Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius.