Selah Sue opent jubileumreeks van 'Belpop'

In 2008 pakte Canvas uit met de allereerste editie van 'Belpop'. De onvolprezen reeks muziekdocumentaires is ondertussen aan haar tiende seizoen toe en staat nog altijd synoniem voor de boeiendste verhalen van de beste muzikanten van eigen bodem.

De tiende reeks bevat vier nieuwe portretten en een feestelijk tweeluik over wonderlijke 'Belpop'-wereldhits.

Nog voor de release van haar debuutalbum slaagde Selah Sue erin een internationale carrière uit te bouwen. Maar onzekerheid en depressie doorkruisen geregeld haar succesparcours.

K’s Choice schreef één van de grootste internationale succesverhalen uit de Belpop. Heel letterlijk zelfs, want de groep van Sarah en Gert Bettens deed het in het buitenland altijd beter dan bij ons.

Met monsterhits als I‘m into folk en Gimme love groeiden The Radios begin jaren '90 tot hun eigen verbazing uit tot een internationaal popfenomeen. Maar de band torste ook een zwaar geheim.

Gabriel Rios is half Belg half Puertoricaan, maar vooral een volbloed singer-songwriter die met zijn latin sound een warme wind door de Belpop blaast.

En tot slot brengt 'Belpop' in zijn jubileumjaar ook een feestelijke dubbelaflevering over de fijnste curiosa onder de Belgische wereldhits.

Ook in dit tiende seizoen verandert er niets aan de ijzersterke formule van de reeks. Artiesten vertellen openhartig over hun prilste inspiraties, de eerste schuchtere optredens, de zoektocht naar een artistieke identiteit, het geploeter voor de erkenning, de gelukzalige roes van de doorbraak, de kater van het succes, het tot stand komen van bekende nummers, de strapatsen on tour, de buitenlandse zege of mislukking, de pijnlijke split of de eeuwige camaraderie.

Interviews met de hoofdfiguren worden afgewisseld met bijdragen van (ex-) bandleden, familieleden, producers, collega-muzikanten, managers, muziekkenners, journalisten en andere kroongetuigen. Het verhaal wordt verteld door de vertrouwde stem van Luc Janssen en rijkelijk geïllustreerd met (vaak nooit eerder getoonde) archiefbeelden.

Belpop 10 – aflevering 1: Selah Sue

Nadat Sanne Putseys, beter bekend als Selah Sue, op haar 17de door Milow wordt ontdekt, kent haar carrière een vliegende start. Met haar unieke stem en mix van soul, funk en reggae komt ze al snel op de radar van het prestigieuze Franse label 'Because Music'. Dat wil haar tekenen en lanceren in de rest van de wereld.

Prince is fan en vraagt haar als support act voor zijn show in het Sportpaleis. His Purple Highness biedt zelfs zijn medewerking aan voor haar debuutalbum, maar dat verzoek wijst ze beleefd af. Te ver vliegen naar Minneapolis en ze heeft het al zo druk. Ook zonder Prince wordt haar titelloze debuut in 2011 een haast surreëel en overrompelend internationaal succes. Dat bestendigt ze in 2015 met haar tweede album 'Reasons'.

Maar onzekerheid en depressie doorkruisen geregeld haar succesparcours. In haar songs schrijft Selah Sue haar demonen van zich af. Het blijft een moeilijke strijd. Als meter van het project Te Gek!? draagt ze haar steentje bij om het taboe op psychische problemen te doorbreken. Niet de muziek maar het moederschap brengt haar het ultieme geluk. Dat geluk straalt af op de songs van haar recentste intieme ‘Bedroom EP’, de voorbode van een nieuw album.

Met getuigenissen van Sanne Putseys (muzikante), Marjolein Putseys (zus), Greet Soetemans (moeder), Raph Schillebeeckx (ontdekker), Patrick Busschots (labelmanager ARS records), Milow (mentor en vriend), Werner Dewachter (boekingsagent), Kurt Overbergh (artistiek directeur AB), Jan Van Biesen (netmanager Stubru), Emmanuel de Buretel (labelmanager Because Music), Pieterjan Seaux (bassist), Jordi Geuens (drummer), Erik Rademakers (bassist), Joachim Saerens (partner en toetsenist), Patrice (producer).

'Belpop 10', vanaf maandag 19 oktober om 21.20 uur op Canvas en via VRT NU (de eerste vier afleveringen meteen beschikbaar en de laatste twee wat later). Herhaling op dinsdag om 19.00 uur.