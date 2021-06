SBS steekt 'Love Island' (voorlopig?) in de koelkast

Slecht nieuws voor de fans van 'Love Island'. De Play-zenders plannen voorlopig geen nieuwe co-productie met Nederland. Reden: te duur. Het was presentator Viktor Verhulst die het nieuws uitbracht. SBS, moederbedrijf van Play4 en Play5, heeft het nieuws intussen bevestigd.

Play5 gaat de focus in het nieuwe televisieseizoen volledig leggen op het vernieuwde 'Temptation Island: Love or Leave'. Dat is meteen de nieuwste presentatieklus van Viktor Verhulst. En hij is alvast blij dat hij het programma mag doen. 'Anders was ik werkloos', zei hij in de Nederlandse realityshow van zijn co-presentatrice Monica Geuze. En die woorden deden dus bij veel kijkers een alarmbelletje afgaan. Geen 'Love Island' meer?.

Woordvoerster Barabara Salomon van Play4 heeft het nieuws intussen bevestigd in Het Laatste Nieuws. 'Het klopt inderdaad dat er dit jaar geen co-productie is van 'Love Island', maar dat betekent niet automatisch dat we er voorgoed mee stoppen.

Ze zegt dat de opmerking van Verhulst als zou 'Love Island' te duur zijn in de context moet gezien worden van het programma waarin hij de uitspraak deed. 'De komende periode leggen wij als zender volledig onze focus op het vernieuwde 'Temptation Island', dat later dit najaar te zien is. Dat is de enige reden voor het uitblijven van 'Love Island' deze zomer', aldus nog de woordvoerster.

Bron: Het Laatste Nieuws