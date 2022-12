SBS Belgium wil participeren in Nostalgie

SBS Belgium, het bedrijf boven de Play-zenders en dochteronderneming van Telenet, wil aandeelhouder worden van radiozender Nostalgie. Dat schrijft de krant De Tijd.

Nostalgie is nu voor 75 procent in handen van krantenuitgever Mediahuis. 25 procent van de aandelen zijn van de Franse radiogroep NRJ. De Tijd schrijft dat SBS een deel van de aandelen van Mediahuis zal overnemen. Maar dat bedrijf behoudt wel de meerderheid van stemrechten in Vlaanderen Eén, de vennootschap die achter Nostalgie zit.

Het akkoord tussen SBS en Mediahuis zou begin volgend jaar al beklonken worden. Dan zullen ook alle details bekend gemaakt worden.

Bron:hln.be