SBS Belgium krijgt The HISTORY Channel in de portefeuille

Vanaf 1 februari behartigt SBS de commerciŽle belangen van The HISTORY Channel. Adverteerders krijgen zo de kans om te connecteren met het The HISTORY Channel-publiek.

Door de combinatie van VIER, VIJF en ZES met njam!, BBC First en nu ook The HISTORY Channel beschikt SBS over een complementair zenderaanbod.

The HISTORY Channel brengt bijzondere, entertainende en baanbrekende verhalen boordevol unieke en kleurrijke personages. De zender wordt gekenmerkt door hoogstaande, innovatieve documentaires en wereldwijde hitseries. The HISTORY Channel wordt geïnspireerd door het verleden, wordt vandaag beleefd en geeft vorm aan de toekomst.

'We zijn verheugd dat we The HISTORY Channel mogen toevoegen aan het SBS-portfolio, omdat het perfect complementair aansluit bij onze andere zenders. Door het brede, vernieuwde zenderaanbod dat we nu in handen hebben, kan SBS de adverteerders een optimaal bereik garanderen', aldus Bart Demeulenaere, CCO van SBS Belgium.

In januari en februari worden de grootste, meest tot de verbeelding sprekende mysteries ter wereld ontrafeld in 'Mystery Season'. Op dinsdag onthult The HISTORY Channel de waarheid achter de gezonken RMS Titanic, de moord op Abraham Lincoln en de identiteit van D.B. Cooper in 'History's Greatest Mysteries', gepresenteerd door Hollywoodster Laurence Fishburne. In 'The Curse of Oak Island' zetten de Lagina-broers hun zoektocht naar de schat van Captain Kidd verder.

Ook volgende maand komen er nog heel wat gloednieuwe Mystery-series aan zoals 'Roswell: The First Witness' en 'Strangest Things'. Daarnaast brengt The HISTORY Channel nog andere belangrijke shows op het scherm in 2021: de Oscarwinnende documentaire 'Anne Frank Remembered', 'Forged in Fire', 'Forged with Steele', 'Hitler's Secret Sex Life' en 'River Hunters'.

'Door samen te werken met SBS zal The HISTORY Channel een nieuw publiek kunnen bereiken dankzij innovatie, creativiteit en samenwerking. We zijn erg blij dat we bij de start van 2021 deze samenwerking met de Belgische markt kunnen aangaan', vertelt Adrian Pilkington, SVP en Commercial Strategy & General Manager voor Noord-Europa, Benelux, Midden-Oosten en Afrika.

The HISTORY Channel maakt deel uit van het basisaanbod van Telenet en is terug te vinden op EPG 24. De zender is ook beschikbaar bij Proximus Pickx Family (EPG 77) en TV Vlaanderen (EPG 22).