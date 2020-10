SBS Belgium en Jan Kooijman voor de rechtbank

Woensdag hebben SBS Belgium (VIER en VIJF) en presentator Jan Kooijman zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Brussel. Het ging om een zaak uit 2016. Kooijman maakte toen voor VIJF het programma 'Opgejaagd'.

Er werd hen belaging, elektronische overlast en laster ten laste gelegd.

In 'Opgejaagd' werden verhalen in beeld gebracht van voornamelijk vrouwen die slachtoffer waren van (cyber)stalking. Bij de voorbereidingen van het programma hadden de makers contact met een voormalige dierenarts. Hij wilde enkel meewerken aan het programma zonder gefilmd te worden. Maar dat was voor de redactie geen optie omdat ze vonden dat dit geen goede televisie opleverde. Vandaar trokken ze toch naar de man en belden ze zonder toestemming en mét camera aan aan diens voordeur. De man diende daarop klacht in tegen SBS en Kooijman.

De zaak kwam gisteren dan voor in Brussel. Maar in tussentijd hadden SBS Belgium, Jan Kooijman en de dierenarts al contact met elkaar gehad en kwamen ze tot een overeenkomst. De man vroeg ook geen schadevergoeding meer. De verdediging vroeg de vrijspraak stelde onder meer het volgende: 'Er is alles aan gedaan om betrokkene niet herkenbaar en niet identificeerbaar te maken. De programmamakers hadden nooit de bedoeling iemand te schaden, het was de bedoeling een maatschappelijk relevant programma te maken.'

Het parket ging ervan uit dat de programmamakers niet echt hebben beseft dat ze de wet overtraden en vroeg opschorting van straf. De verdediging vroeg vrijspraak. Het openbaar ministerie volgde echter het parket en kende de opschorting toe.

Bron: Het Nieuwsblad