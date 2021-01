Samson & Marie zingen 'De Wereld is Mooi' (opnieuw in)

Foto: © Studio 100 2021

Twintig jaar nadat Samson & Gert een grote hit in Vlaanderen en Nederland scoorden met 'De Wereld is Mooi', hebben Samson & Marie het nummer opnieuw ingezongen en lanceren ze deze nieuwe single nu met bijhorende nieuwe clip.

'De Wereld is Mooi' is één van de bekendste nummers van Samson & Gert. Het nummer werd een grote hit in 2001 en is op YouTube bijna een half miljoen keer bekeken.

'Het zijn voor iedereen moeilijke tijden', laat Marie weten. 'Niet in het minst voor kinderen. En toch is dit de juiste tijd om dit nummer uit te brengen. De wereld is mooi, ondanks alles. We willen de kinderen, en ook de ouders, een beetje vrolijker maken. Hopelijk lukt dat met deze nieuwe single.'

De nieuwe single 'De Wereld is Mooi' van Samson & Marie is vanaf nu te beluisteren via Spotify, Apple Music en Deezer.

De bijbehorende videoclip is nu te zien op Studio 100 TV, het Youtube kanaal van Samson & Marie en in de gratis Studio 100 GO app.