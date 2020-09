Samenwerking VRT met Streamz onwettig?

Streamz, het streamingplatform van Telenet en DPG Media

De medewerking van de openbare omroep aan het nieuwe streamingplatform Streamz (Telenet en DPG Media) is onwettig. Dat zegt althans Vlaams parlementslid Katia Segers van de SP.a.

Ze noemt de samenwerking zelfs 'een duidelijke overtreding naar de letter en de geest van het mediadecreet'. Dat schrijft Het Nieuwsblad.



Ze verwijst ondermeer naar de fictieserie 'Black-out' die nu exclusief in preview op Streamz wordt uitgezonden. De contracten voor die reeks werden opgesteld lang voor er sprake was van Streamz. Nu die serie eerst online is te zien, lopen de makers inkomsten mis, zo stelt Segers. 'Het kan niet zijn dat het VRT-aanbod, waarvoor de Vlaming reeds betaalde via zijn belastinggeld, in preview achter de betaalmuur zou verdwijnen en pas maanden later op VRT zelf te zien zijn', zegt ze nog in Het Nieuwsblad. ' Segers hekelt het feit dat mensen nu twee keer moeten betalen voor dezelfde serie.

'Black-out' werd ook mee door Telenet gefinancierd. Dat is het gevolg van de verplichting voor distributeurs om hun steentje bij te dragen voor de productie van lokale content. Het mediadecreet verbiedt dat programma's die mede door een distributeur worden gefinancierd in preview en niet in open net worden aangeboden. Segers noemt het 'een duidelijke overtreding naar de letter en de geest van het mediadecreet'.

Maar volgens Katia Segers is er meer aan de hand. Ze vermoedt dat de VRT zich opgejaagd voelde door minister van media Benjamin Dalle (CD&V) die de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkmst leidt. Daarnaast merkt ze ook snel veel 'goodwill' van de openbare omroep aan Telenet en DPG Media. Ze maakt zich dan ook de bedenking of de VRT niet op een of andere manier onder druk is gezet.

Bron: Het Nieuwsblad