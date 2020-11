Sam De Bruyn neemt afscheid van Qmusic: 'Ik heb rust nodig'

Sam De Bruyn heeft beslist om afscheid te nemen van Qmusic. Dat deelde hij daarnet zelf in een post op zijn social media-kanalen. Bij Qmusic reageert men vol begrip op zijn beslissing. Vrijdag maakt Sam zijn laatste uitzending bij Q.

Een greep uit zijn boodschap: 'Never waste a good crisis. 2020 heeft me veel doen nadenken. Angst en onzekerheid zorgen dat we ons willen vastklampen aan alles wat we kunnen. Maar ik ga net heel bewust loslaten. Ik heb besloten dat ik Qmusic verlaat. Dat is geen keuze tegen Q, maar een keuze voor mezelf. Ik heb even tijd en rust nodig. Daarom zeg ik liefdevol vaarwel & spring ik in het diepe. Of liever: Ik spring het leven in. Omdat ik voel dat het nodig is om mezelf terug te vinden. Ik heb geen ruzie. Ik heb geen andere plannen. Ik heb wel een man, een hond, twee kippen en een hele hoop vrienden. Dat komt dus helemaal goed.'

Sam De Bruyn is deze week nog te horen op Qmusic: 'Ik ga mij nog een week amuseren met mijn broeder van een andere moeder. Nog 1 week met Vincent Fierens op de radio dus, vanaf 16u. En vrijdag een laatste 'Vrienden van de Vrijdag' om 18u.'



Sam De Bruyn is sinds 2015 achter de microfoon te vinden bij Qmusic. Bij de radiozender zijn ze hem alvast heel dankbaar voor al die jaren: '2020 is voor iedereen een heftig jaar. We hebben alle begrip voor Sam zijn beslissing om even te herbronnen en omarmen hem met veel warmte. Dat neemt niet weg dat we het ongelofelijk jammer vinden dat we de opgewekte radiostem van Sam gaan moeten missen bij Q. We willen hem graag bedanken voor al die jaren fantastische radio. Hij heeft dit altijd met hart en ziel gedaan en ontzettend mooie programma's gemaakt voor onze Qmusic-luisteraars. We wensen Sam alleen maar goeds toe voor de toekomst en hij weet dat onze deur altijd open staat', vertelt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur TV, Streaming en Radio.



Samen met Heidi Van Tielen presenteerde Sam De Bruyn sinds het najaar van 2015 tijdens de avondspits en in de ochtend op Qmusic. Daarna was hij samen met Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere te horen in de ochtendshow. De afgelopen maanden had Sam De Bruyn een nieuwe radiokompaan gevonden in Vincent Fierens, met wie hij tijdens de avondspits een programma maakte. Sam De Bruyn was ook verschillende jaren mee ambassadeur van de goeddoelactie Rode Neuzen Dag.



