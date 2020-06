Sam De Bruyn deed de test! 'Zonder hen zou Q niet hetzelfde klinken' #BlackLivesMatter

Foto: Qmusic © DPG Media 2019

Het overlijden van de Amerikaan George Floyd heeft heel wat losgemaakt in de wereld. En ook Qmusic-dj's Sam De Bruyn, Inge De Vogelaere en Wim Oosterlinck laten dit niet zomaar voorbijgaan. Vanmorgen, dinsdag 2 juni, draaiden ze tijdens de ochtendshow een uur lang enkel muziek van zwarte artiesten.

Luisteraars hoorden onder andere Beyoncé, The Weeknd, Black Eyed Peas en Bruno Mars passeren. 'Zwarte artiesten zijn een essentieel onderdeel van onze radio-uitzendingen. Je hoort ze elke dag bij ons. We worden wakker met hen, ze begeleiden ons in de file, blijven bij ons tijdens het werk. We beleven hoogtepunten en dieptepunten in ons leven, met hun muziek op de radio', vertelt Qmusic-dj Sam De Bruyn.

Dat er een uur lang enkel muziek van zwarte artiesten werd gespeeld, was geen enkele luisteraar opgevallen. En dat was exact de bedoeling, legt Sam De Bruyn uit: 'Wanneer racisme hen treft, raakt het ons ook. En dat wilden we graag op een rustige manier duidelijk maken aan onze luisteraars. Want er wordt al heel veel geroepen en geschreeuwd over racisme. Heel terecht en begrijpbaar. Helaas is roepen meestal niet de beste manier om te communiceren met iemand die een andere mening heeft dan de jouwe. In plaats van te schreeuwen, hebben we het daarom gewoon laten horen waarom ook voor ons al die zwarte levens een grote waarde hebben. Zonder hen zou Q niet hetzelfde klinken.'

Check HIER het filmpje uit de ochtendshow!