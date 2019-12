Rudi en Zjef beleven een duistere kerst in nieuwe 'Familie'-webserie 'Gestrikt'

Foto: VTM - © DPG Media 2019

Terwijl in het hele land 'the most wonderful time of the year' aanbreekt, brengt de kerstman dit jaar niet veel goeds voor 'Familie'-personages Rudi (Werner De Smedt) en Zjef (Jan Van den Bosch).

De twee spelen de hoofdrol in de nieuwe spannende webreeks 'Gestrikt', die in de kerstvakantie van maandag 23 tot en met dinsdag 31 december 2019 exclusief te bekijken is op vtmgo.be en in de VTM GO-app. Elke dag krijgen de kijkers een nieuwe aflevering te zien die het verhaal vertelt van een intrigerende zoektocht, een bloedstollende gijzeling en een lugubere kerstman

Het verhaal van 'Gestrikt' begint wanneer Zjef en Rudi op kerstweekend vertrekken naar een gezellig vakantiehuisje te midden van de natuur. Wanneer ze daar aankomen, blijkt de deur niet op slot te zijn en ligt de sleutel gewoon op de keukentafel. Terwijl het koppel zich installeert, wordt Zjef plots gegrepen door een man in een kerstmanpak. Wat volgt is een razend spannend verhaal, vol mysterie en onverwachte wendingen. Wie is de ongewenste kerstman? Wat doet hij in hun vakantiehuisje? Wat heeft hij te verbergen? En wat is hij van plan?

Jan Van den Bosch: 'Ik spring altijd een gat in de lucht als ik voor zo’n webserie wordt gevraagd. Dat was vorig jaar al met de zomerreeks 'Tour de Zjef'. En nu ook weer met 'Gestrikt'.'

Voor acteurs Werner De Smedt en Jan Van den Bosch is het de tweede keer dat ze de hoofdrol spelen in een webreeks van 'Familie'. In de zomer van 2018 waren ze te zien in het feelgoodverhaal 'Tour De Zjef'. Naast Werner en Jan duiken er nog een aantal andere bekende gezichten op in de nieuwe reeks 'Gestrikt'. Kevin Bellemans geeft gestalte aan het personage Serge Lacroix, Ketnet-wrapper Gloria Monserez speelt zijn dochter Janne.

'Gestrikt' telt 7 afleveringen en is vanaf nu maandag 23 december 2019 te zien op vtmgo.be en in de VTM GO-app.