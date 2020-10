Rode Neuzen Dag zorgt voor 'Liefde voor Muziek'-reünie

Rode Neuzen Dag zorgt voor 'Liefde voor Muziek'-reŁnie

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Rode Neuzen Dag draait dit jaar rond muziek. De goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius zorgt daarom voor een unieke reŁnie van de cast van het vorige seizoen van 'Liefde voor Muziek'.

Regi, Gene Thomas, Karen Damen, André Hazes, Sean Dhondt, Peter Vanlaet van Mama’s Jasje en Tom Dice & Kato van The Starlings waren er maar wat graag bij op de opnames van deze Rode Neuzen Dag Special van 'Liefde voor Muziek'. Tot aan Rode Neuzen Dag zelf, op 4 december 2020, ligt de klemtoon op hoe muziek kan helpen om - tijdens deze verwarrende tijden - houvast te bieden. Net daarom werd dit programma gemaakt. Het resultaat is op vrijdag 13 november om 20.40 uur te zien bij VTM.

'Ik moet zeggen dat ik me toch ook wel wat onzeker voel over de toekomst. Zeker nu met Corona, en de maatregelen die weer verstrengd zijn', vertelt Tom Dice van The Starlings. 'Als ik dan naar Chicago van Sufjan Stevens luister of Phoebe Bridgers, dan brengt me dat echt tot rust', vult Kato aan. Onderzoek wijst uit dat muziek voor sommigen therapeutisch kan werken en zelfs een 'persoon' kan vervangen.

De nummers die de artiesten brengen, zijn uiteraard niet toevallig gekozen. Maar wie welk nummer zingt en of het dan elkaars nummers zijn en vooral waarom precies die nummers gekozen zijn, houden de artiesten de lippen stijf op elkaar. 'Dan moet je maar kijken op 13 november', knipoogt Gene Thomas, 'Ik kan je wel al verklappen dat het niet allemaal 'gevoelige' nummers zijn - integendeel. Eens goed uit je dak gaan of stevig rocken, het kan zo'n deugd doen, toch? En het kan je tegelijk ook écht gelukkig maken.'

Uiteraard hebben de muzikanten zelf het ook niet makkelijk gehad tijdens de afgelopen coronaperiode - zonder optredens. 'Net daarom zijn we eigenlijk heel blij dat we dit programma kunnen maken om aan jongeren die het nu ook moeilijk hebben te laten zien: Hey, we zijn jullie niet vergeten. Maar ook de boodschap mee te geven dat muziek echt wel kan helpen tijdens moeilijke tijden', vult Sean Dhondt aan.

'Meester' Jens Dendoncker geeft Rode Neuzen (k)Uur voor scholen in Vlaanderen

Rode Neuzen Dag, op 4 december 2020, zal er dit jaar - door corona - anders uitzien dan andere jaren. Geen Sportpaleisoptreden, geen grote events op scholen, geen verkoop van Rode Neuzen en goodies op schoolfeesten of andere plaatsen met veel volk. Daarom ligt de focus dit jaar minder op het inzamelen van geld, maar des te meer op het ondersteunen van jongeren. Zo organiseren alle partners een Rode Neuzen (k)Uur voor Vlaamse scholen. Een online en dus coronaveilige weerbaarheidstraining voor alle Vlaamse leerlingen vol getuigenissen, interactie én met muziek als rode draad.

Jens Dendoncker, de ambassadeur van Rode Neuzen Dag, neemt de presentatie voor zijn rekening samen met Birgit Van Mol, Laura Tesoro en Dr. Soul. Scholen krijgen gratis en exclusieve toegang tot de Rode Neuzen (k)Uur op 19 november door zich aan te melden als Rode Neuzen School via rodeneuzendag.be. De sessie voor de lagere school start om 10.30 uur. Die voor het middelbaar en hoger onderwijs om 14.30 uur.

'Liefde voor Muziek: De Reünie', vrijdag 13 november om 20.40 uur bij VTM.