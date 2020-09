Rode Neuzen Dag dit jaar op 4 december! - VIDEO

Corona of niet, op vrijdag 4 december is het weer Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, zet - meer dan ooit - in op de weerbaarheid van jongeren.

Volgens onderzoek van de UGent bij jongeren tussen 13 en 19 jaar was er tijdens de eerste coronagolf een verdubbeling van het aantal problemen in mentaal welzijn van jongeren. Rode Neuzen Dag helpt dit jaar met een online 'Rode Neuzen (k)Uur' voor scholen om leerlingen en leerkrachten tijdens deze uitdagende coronatijd te ondersteunen.

Jens Dendoncker, ambassadeur van Rode Neuzen Dag 2020, verklapte woensdag aan Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in de ochtendshow bij Qmusic dat muziek in deze editie een centrale rol zal spelen. 'In deze vaak verwarrende tijden kan muziek houvast bieden en zelfs een leegte opvullen. Daarom wordt muziek dé 'Rode draad' in de aanloop naar Rode Neuzen Dag 2020 op 4 december.'

En dat steun en aandacht nodig zijn, bevestigt ook Sarah Van Gysegem, jongerenexpert bij de Gezinsbond: 'Die eerste grote coronagolf was een zware dobber voor heel wat jongeren: ze misten hun vrienden, vonden geen uitlaatkleppen en voelden zich eenzaam en onzeker. Die negatieve gevoelens zinderen nog altijd na en de onzekerheid over de toekomst blijft. Rode Neuzen Dag is daarom meer dan ooit nodig: we willen jongeren laten voelen dat ze niet alleen zijn en hen helpen om sterker in hun schoenen te staan.'

Muziek als compagnon

Aangezien jongeren hun bubbel in deze coronatijden best zo klein mogelijk houden, ligt de klemtoon dit jaar vooral op muziek als 'compagnon'. Onderzoek wijst uit dat muziek voor sommigen therapeutisch kan werken. Martijn Peters, wetenschapsexpert van DPG Media, legt uit: 'Er is wetenschappelijk bewijs dat naar trieste muziek luisteren als je je ongelukkig voelt, je niet per se dieper in de put duwt - integendeel. Als je naar de tekst luistert van zo een liedje, merk je dat anderen hetzelfde als jou doormaken en dat kan troost bieden. Dat is wel niet voor iedereen zo, dus kijk vooral wat voor gevoel het bij jou opwekt. Daarnaast komen er ook stofjes vrij in je hersenen die je een gelukkig gevoel kunnen geven wanneer je naar melancholische muziek luistert. Dat is altijd mooi meegenomen.'

Jens Dendoncker: 'De stemming waar je in wil zitten kan je echt met muziek opwekken. Voor de start van een comedyshow luister ik naar niks. Dan wil ik echt tot rust komen. Maar om het podium op te lopen, vind ik het belangrijk om het publiek (en mezelf) in een energieke stemming te brengen. Dan kies ik voor Nineties Rock dingen zoals The Verve of LCD Soundsystem. Dat komt binnen hé? Ik heb zelf ook eigen spotifylijstjes met nogal gevoelige muziek. Sommigen zullen het zelfs wat 'donker' noemen. Maar mij ontspant het en ik kan er echt van genieten.'

Rode Neuzen (k)Uur in scholen

Rode Neuzen Dag gaat dit jaar naar scholen met een 'Rode Neuzen (k)Uur', een online en dus coronaveilige weerbaarheidstraining voor alle Vlaamse leerlingen vol getuigenissen, interactie én met muziek als rode draad. Jens Dendoncker neemt de presentatie voor zijn rekening. Scholen krijgen exclusieve toegang tot de Rode Neuzen (k)Uur door zich aan te melden als Rode Neuzen School via rodeneuzendag.be.

Jens Dendoncker: 'Het is belangrijk om er voor jongeren te zijn, zeker in een jaar waarin door corona veel op losse schroeven komt te staan. Daarom blijven we vanuit Rode Neuzen Dag informeren, sensibiliseren en zeggen tegen jongeren: Hey, ook al heb je het even moeilijk - je bent niet alleen, Rode Neuzen Dag is er voor jou. Komaan scholen, schrijf je massaal in, zo kunnen we met z’n allen laten zien dat we jongeren niet loslaten.'

De corona-editie

Corona zorgt ervoor dat Rode Neuzen Dag er dit jaar iets anders dan anders uitziet. Geen Sportpaleisoptreden, geen grote events op scholen, geen verkoop van Rode Neuzen en goodies op schoolfeesten of andere plaatsen met veel volk. Daarom ligt de focus dit jaar minder op het inzamelen van geld, maar des te meer op het ondersteunen van jongeren, onder andere via de Rode Neuzen (k)Uur. Wie toch graag een actie wil opzetten om geld in te zamelen, kan dat nog steeds doen. De opbrengsten komen terecht in het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat schoolprojecten financiert die de weerbaarheid van jongeren vooruit helpt.

Marc Raisière, CEO Belfius Bank: 'Belfius wil betekenisvol en inspirerend zijn voor de Belgische samenleving, ook in tijden van Covid-19. Die lijn trekken we door in ons engagement voor Rode Neuzen Dag. Voor jongeren waren de voorbije maanden heel lastig: ze konden niet naar school, mochten niet altijd afspreken met vrienden, konden niet bij oma of opa langs, zagen hun vakantie, zomerkamp of festival geannuleerd… En dat liet en laat zijn sporen na. Wij steken hen dan ook graag een hart onder de riem.'

Rode Neuzen Dag - Meer dan ooit nodig

Ook iets oudere jongeren, 18-24 jaar, en dan vooral studenten gaven bij een onderzoek van de UGent aan dat ze meer angst en depressieve gevoelens ervaren tijdens corona. Ook eenzaamheid blijkt een probleem.

Jongerenhulp- en infolijn Awel stelt vast dat jongeren nu een stuk terug 'het normale' leven hebben opgenomen. Tegelijk blijft het aantal gevoerde gesprekken over mentaal welbevinden bijzonder hoog: 'Van maart tot juni zagen we bij sommige thema’s (depressie, automutilatie,…) een stijging met 30%, en ook nu zitten we nog niet terug op het niveau van voor de crisis.' In augustus 2020 kreeg Awel dubbel zoveel oproepen over automutilatie en depressie in vergelijking met augustus 2019. 'Jongeren hebben vragen bij hun toekomst, faalangst door gemiste maanden op school en ook schrik door de quarantaine', aldus de organisatie.

OverKop, de organisatie die inloophuizen van Rode Neuzen Dag uitbaat waar jongeren met problemen terecht kunnen, bevestigt dat: 'Het lijkt alsof zaken als eenzaamheid, laag zelfbeeld, problematische thuissituaties, stress, onzekerheid en angst door corona versterkt worden', klinkt het daar.

Redenen genoeg dus om ook dit jaar met Rode Neuzen Dag aandacht te blijven vragen voor het mentaal, fysiek en sociaal welzijn van jongeren.