Robin wint '1 Jaar Gratis! Eén zoekt nieuwe kandidaten!

Robin (25) uit Sint-Amandsberg mag zich de winnaar van '1 Jaar Gratis' noemen. Zopas werd de zinderende finale van de quiz op En gespeeld. Robin ging naar huis met het nettojaarloon van de best verdienende deelnemer aan de quiz, goed voor maar liefst 68.887 euro.

Robin startte samen met de 47-jarige Meike uit Brussel, de 35-jarige Rose uit Mechelen en de 41-jarige Bjorn uit Kessel-Lo aan de finale. Er werd vanaf het begin vlot gescoord, de kandidaten toonden dat ze de finaleplaats hadden verdiend. In de eerste rondes namen we afscheid van Bjorn en Rose, het finalespel werd dus een duel tussen Robin en Meike. In dat ultieme cijferduel stelde spelleider Thomas Vanderveken vijf vragen, met als antwoord steeds een getal. De kandidaat die het getal drie keer het dichtst wist te benaderen, pakte de eindoverwinning in '1 Jaar Gratis'. Robin maakte uiteindelijk de beste inschattingen, hij haalde de hoofdprijs binnen.



Eén kondigde vanavond ook aan dat de legendarische quiz een nieuw seizoen krijgt. Inschrijven kan vanaf nu via een.be.



Wie is winnaar Robin?

Robin noemt zichzelf graag de 'Beyoncé van Lochristi', maar sinds zijn verhuis naar Sint-Amandsberg bekt dat wat minder. Als project consultant wordt hij uitgestuurd om bedrijven bij te staan en hij houdt ontzettend van de variatie in zijn job.



Robin na de finale: "Dit is zo ongelooflijk, het besef dringt nog niet volledig door. De volledige terugrit naar huis na de finale heb ik geweend van blijdschap. Tactisch maakte ik wellicht het verschil, al was het bij het ultieme cijferduel toch moeilijk om het hoofd koel te houden. Ik denk dat Meike en ik er nog nooit zo ver naast zaten. (lacht) Dit geld wil ik graag investeren in een tof appartement, maar zeker en vast ook in een weekend met deze fijne groep kandidaten."