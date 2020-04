Record aantal Belgen in 'De Zwaarste Lijst': Metallica opnieuw bovenaan

Nog nooit stonden zo veel Belgische artiesten (7) - en Belgische nummers (12) - in 'De Zwaarste Lijst', de lijst met de 66 zwaarste gitaarplaten volgens de Studio Brussel-luisteraars. Voor het vijfde jaar op rij prijkt 'Master of Puppets' van Metallica helemaal bovenaan. Nieuw op nummer twee staat Channel Zero met 'Black Fuel'. Vervolledigt de top drie: Tool met 'Schism'.

'De Zwaarste Lijst' werd vandaag van 13.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Studio Brussel. Presentator van dienst was Fleddy Melculy.



België boven

7 artiesten van eigen bodem pronken in 'De Zwaarste Lijst' van 2020. Channel Zero, Amenra, Brutus, Steak Number Eight/STAKE, Fleddy Melculy, King Hiss en PSYCHONAUT vertegenwoordigen de Belgische driekleur met trots. Met in totaal 12 nummers kleurt dus bijna 20% van de lijst Belgisch.



Er staan dit jaar maar liefst 4 Belgen in de top 10. Channel Zero komt met 'Black Fuel' (opnieuw) de top 3 binnen, als hoogst genoteerde Belg op plaats 2. Amenra is met 'A Solitary Reign' - van plaats 36 naar plaats 7 - de hoogste stijger in De Zwaarste Lijst. Sterke prestatie, want het nummer kwam vorig jaar nog maar pas nieuw binnen. Brutus komt de top 10 binnen met 'All Along', van plaats 18 naar plaats 8. Het nummer stond in 2017 voor het eerst in de lijst op plaats 60. Steak Number Eight gaat van plaats 11 naar plaats 10 met 'The Sea is Dying'.



Metallica onklopbaar

Onklopbaar, een term die voor Metallica lijkt uitgevonden te zijn. Voor het vijfde jaar op rij stemden de Studio Brussel-luisteraars massaal 'Master of Puppets' tot beste metal-nummer. Naast 'Master of Puppets' staan ook 'One', 'Fade to Black', 'Nothing Else Matters', 'Enter Sandman' en 'For Whom The Bell Tolls' in De Zwaarste Lijst van 2020. Daarmee is Metallica de meest voorkomende band met 6 nummers. Gevolgd door Iron Maiden (5x), Rammstein (5x) en Slipknot (5x).



#ikluisterbelgisch

België is een fenomenaal muziekland, dat bevestigt het record aantal Belgen in De Zwaarste Lijst. Maar de Belgische muziek kreunt ook onder de huidige coronacrisis. Op initiatief van Studio Brussel deelden daarom sinds eind maart al duizenden mensen hun favoriete Belgische platen met #ikluisterbelgisch. Sinds vrijdag 3 april kunnen fans ook non-stop nieuwe Belgische muziek ontdekken en beluisteren via de pop-up stream #ikluisterbelgisch. Iedereen kan voor #ikluisterbelgisch 24/7 terecht via stubru.be of de app van Studio Brussel.



Top 10



1. 'Master of Puppets' – Metallica

2. 'Black Fuel' – Channel Zero

3. 'Schism' – Tool

4. 'Fear of the Dark' – Iron Maiden

5. 'Chop Suey' – System of a Down

6. 'Killing in the Name' – Rage Against The Machine

7. 'A Solitary Reign' – Amenra

8. 'All Along' – Brutus

9. 'Ace of Spades' – Motörhead

10. 'The Sea is Dying' – Steak Number Eight





Bekijk hier de volledige lijst.