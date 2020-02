Radiozender Willy eert Willy Willy

Op 13 februari 2019 overleed Willy Willy, gitarist van The Scabs. Als eerbetoon schonk de nieuwe rockzender zijn naam aan deze gitaarheld. Nu, n jaar na zijn overlijden, brengt de zender opnieuw een eerbetoon aan Willy Lambregt.

De zender nodigde zijn partner in crime Guy Swinnen uit om morgen, 14 februari tussen 19.00 en 20.00, voor een persoonlijk eerbetoon. Een uur lang draait The Scabs-zanger rocktunes voor, over en van Willy Willy en deelt hij verhalen en anekdotes met de Willy-luisteraars. 'Hier staan we dan met een leegte die nooit meer ingevuld kan worden. Elke song die ik koos, heeft een link met Willy Willy en dient om die leemte op te vullen', vertelt Guy.

Bekijk hier het aankondigingsfilmpje met Guy Swinnen:

Tijdens het eerbetoon passeren onder andere nummers van The Rolling Stones, The Cult, The Clash en David Bowie. Die laatste was trouwens Willy’s grote held. 'In zijn laatste dagen was dat zelfs maniakaal', vertelt Guy, 'Live video's en ‘rockumentaires’ op zijn tv en muziek op zijn stereo. Hij kon maar niet genoeg krijgen van Bowie. Geen wonder, want de gelijkenis met zijn eigen leven was treffend: ook Bowie overleed aan kanker en werkte nog een laatste album af.'

Willy-luisteraars komen ook meer te weten over de 'rijkunsten' van Willy Willy. 'Het was pas rond zijn veertigste dat Willy een rijbewijs gehaald heeft en dat dan nog dankzij een examinator die een hele grote Scabsfan moet geweest zijn', lacht Guy. 'Een goed chauffeur kon je hem bezwaarlijk noemen, maar hij was wel de fijnste passagier die je in je wagen kan hebben. De volumeknop ging vaak op tien en dan raasden we over de snelweg met een loeiharde soundtrack erbij.'

Benieuwd naar alle verhalen over rocklegende Willy Willy? Luister dan nu vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur naar Willy via de website willy.radio, DAB+ of het Radioplayer-platform.

Guy Swinnen draait platen voor, over en van Willy Willy, 14 februari tussen 19.00 en 20.00 uur.