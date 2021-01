Radiozender Joe lanceert woensdag de 'Amerikaanse Top 120 'Bi(j) den Joe''

Foto: Joe - © DPG Media 2021

Woensdag 20 januari 2021 is het zover: dan wordt Joe Biden ingezworen als 46ste president van de VS. Naamgenoot en radiozender Joe laat dit niet onopgemerkt voorbijgaan en zorgt voor de gepaste 'track' bij deze wereldgebeurtenis.

Die dag lanceren de Joe-dj's 'Bi(j) den Joe' met alleen maar de beste Amerikaanse hits tijdens de 'Amerikaanse Top 120'.

Sven Ornelis: 'We willen er allesbehalve een politieke uitzending van maken. Maar wanneer de nieuwe president van Amerika toevallig dezelfde voornaam als onze zender heeft, dan verdient dat een muzikale feestdag. Daarom de hele dag Bi(j) den Joe enkel de grootste Amerikaanse songs. Ik kijk er nu al naar uit!'

Sven Ornelis en Anke Buckinx trappen de 'Amerikaanse Top 120' in gang om 6.00 en gaan door tot 10.00 uur. Alexandra Potvin neemt het vervolgens over tussen 10.00 en 13.00 uur en krijgt daarbij het gezelschap van Bart-Jan Depraetere. Carl Schmitz presenteert samen met Tess Goossens tussen 13.00 en 16.00 uur. Raf Van Brussel en Rani De Coninck blijven op hun vertrouwde blok vanaf 16.00 en onthullen om 18.00 uur de nummer 1. Op dat moment zal Joe Biden ook ingezworen worden als nieuwe President in Washington (18.00 uur Belgische tijd). De Joe-dj's delen ook de hele dag de interessantste weetjes bij de Amerikaanse hits en de presidenten en de Joe-studio krijgt speciaal voor deze gelegenheid een Amerikaanse 'make-over'.

De dag zelf en de dag nadien krijgen luisteraars elk uur de meest recente updates rond de inhuldiging van Joe Biden te horen tijdens het radionieuws bij Joe.