Radio 2 steunt Vlamingen met concerten en zelfgekozen muziek

Komend weekend zorgt Radio 2 voor heel wat extra muziek tijdens deze coronatijden. Met muzikale acties en live optredens wil het grootste radionet van Vlaanderen iedereen die het in deze tijden wat moeilijk heeft, een hart onder de riem steken.

Zo kan iedereen de komende dagen genieten van meer Beste Buren Huiskamerconcerten, en wordt ook het 50-jarig bestaan van 'Radio 2 Top 30' gevierd. Maar ook Vlamingen die zich inzetten voor anderen worden komend weekend in de schijnwerpers gezet. Zo moedigt De Grootste Familie van Vlaanderen iedereen aan om mondmaskers te maken en deelt ze Radio 2-naaipakketten uit.

Beste Buren Huiskamerconcerten

In coronatijden brengt Radio 2 optredens van bekende Vlaamse artiesten naar alle huiskamers met de Beste Buren Huiskamerconcerten. Na het overdonderende succes van de vorige edities is er komend weekend nog meer heerlijke muziek voor iedereen die in zijn kot blijft. Met een lang weekend voor de deur wil dit zeggen dat we van maar liefst drie concerten kunnen genieten.

Deze week op de affiche:

Vrijdag 1 mei om 14.30 uur:

Emma Bale

Admiral Freebee

Danny Vera

Zaterdag 2 mei om 14.30 uur:

Stash

Suzan en Freek

Laura Lynn

Zondag 3 mei om 14.30 uur:

Klaas Delrue

Pieter Embrechts

Sergio

Emma Bale

Stash

Laura Lynn

Admiral Freebee

Suzan en Freek

50 jaar 'Radio 2 Top 30'

Nog meer muziek komend weekend met 'De Radio 2 Top 30'. Die bestaat 50 jaar en dat laat de grootste familie van Vlaanderen natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Op 2 mei 1970 werd voor het eerst de 'BRT Top 30' uitgezonden. Vijftig jaar muziek, maar vooral ook veel verhalen. Komende zaterdag 2 mei maken we een overzicht van '50 jaar Radio 2 Top 30'. Iedereen kon via radio2.be mee bepalen welke platen volgens hem of haar in dit overzicht thuis horen. Peter Hermans presenteert de volledige lijst van 11.00 uur tot 18.00 uur.

Maak een mondmasker met Radio 2

Naast al die geweldige muziek zet Radio 2 de schijnwerpers ook op een heel actueel onderwerp: mondmaskers. Vanaf volgende week maandag moeten we verplicht een mondmasker dragen op de bus, tram of trein, en wordt het aangeraden dat op drukkere plekken ook te doen.

Dit weekend steunt Radio 2 iedereen die mondmaskers aan het maken is. Lars De Groote en Anja Daems draaien vrijdag 1 en zondag 3 mei tussen 13.00 en 16.00 uur plaatjes voor iedereen die aan de naaimachine zit. Aan mensen die nog op zoek waren naar materiaal deelde Radio 2 de afgelopen dagen ook pakketten uit met Radio 2-katoen: oude t-shirts van Radio 2, waarvan het katoen kan worden hergebruikt om mondmaskers mee te maken. De Grootste Familie bezorgde ze aan mensen die op hun eentje aan het naaien zijn of aan naaiclubs of andere verenigingen die nu apart aan het werk zijn. Alle gemaakte mondmaskers zijn te bewonderen op radio2.be. Meer informatie over hoe je een mondmasker kan maken, is hier te vinden: https://radio2.be/corona/maak-jij-ook-mondmaskers-radio-2-bezorgt-je-stof

Radio 2 Tuindag

Dit jaar organiseert Radio 2 een alternatieve Tuindag (de gewoonlijke Tuindag in Bokrijk kan om begrijpelijke redenen niet doorgaan). 'De Madammen' brengen tijdens hun uitzending morgen veel tuintips en de nieuwste trends voor de tuin. Luisteraars kunnen hun vragen stellen aan de verschillende tuinexperts. En iedereen mag dit jaar ook pochen met z’n eigen tuin. Via de app kijken we binnen bij de tuinen van bekend en onbekend Vlaanderen, en ook via televisie want 'De Madammen' zijn die voormiddag te zien op Eén.