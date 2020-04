Radio 2 steunt de artiesten van bij ons met muziekstream Radio 2 Bene Bene

Zaterdag 25 april lanceert Radio 2 een eigen stream met alleen maar muziek van bij ons: Radio 2 Bene Bene.

Radio 2 én de luisteraars van Radio 2 dragen de artiesten van bij ons in deze bijzondere tijden een warm hart toe. De Grootste Familie was altijd al de grootste supporter van de artiesten in Vlaanderen: 30% van de airplay bestaat uit Nederlandstalige nummers en ook 30% van de muziek die Radio 2 draait, is hier gemaakt. Eind maart gaf Radio 2 de Vlaamse artiesten nog een extra duwtje in de rug door een hele dag enkel artiesten van bij ons te draaien. Onder de noemer Radio 2 Bene Bene steunde de zender samen met de luisteraars, al onze lokale muziekproducties.

Morgen gaat Radio 2 nog een stapje verder met de lancering van een muziekstream. Iedereen kan vanaf dan de hele dag lang, 24/7, genieten van alleen maar artiesten van bij ons via de Radio 2 Bene Bene-stream in de app van Radio 2.

Dat is nog niet alles: morgen tussen 13.00 en 18.00 uur vieren Christel Van Dyck en Kim Debrie de lancering van de stream met 5 uur lang muziek van bij ons. Ook Willy Sommers, The Starlings en Emma Bale feesten mee. Uiteraard zijn er ook dit weekend weer Beste Buren Huiskamerconcerten met alleen maar artiesten van bij ons. Dit weekend geven onder meer Bart Herman, Belle Perez en Tom Helsen live het beste van zichzelf in de Radio 2-app. Bart Herman brengt op zaterdag voor het eerst live zijn cover van 'Bleke Lena', die hij gisteren lanceerde ter ere van Raymond.

Rino Ver Eecke (nethoofd Radio 2): 'De artiesten van bij ons zijn vriend aan huis bij Radio 2. Ook in deze vreemde coronatijden willen wij hen - en hun fans - volop steunen. Intussen kwamen heel veel positieve reacties op De Beste Buren Huiskamerconcerten en op ons programma Radio 2 Bene Bene. Daarom lanceren we graag een muziekstream volledig opgehangen aan artiesten van hier. Vanaf nu kan je dus altijd en overal via de Radio 2-app genieten van al die mooie hits gemaakt door muziekmakers uit Vlaanderen!'

Genieten van Radio 2 Bene Bene kan kosteloos via de Radio 2-app, te downloaden op smartphone via app.radio2.be.