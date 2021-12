Radio 2 blikt terug op een jaar vol bijzondere gebeurtenissen en mensen

Het was een jaar vol bijzondere gebeurtenissen én mensen om trots op te zijn. Radio 2 zet ze graag op een voetstuk. Welke rol hebben ze gespeeld en wat hebben ze bij ons betekend? Van de watersnood over de Olympische Spelen tot de coronacrisis. Ook bij jou in de buurt zijn er mensen om fier op te zijn. En dat verdienen ze!

Daarom blikt Radio 2 een week lang terug op hun verhaal, op wat ze betekend hebben in hun regio en hoe het vandaag met hen gaat. Ontdek alle fiere verhalen elke dag om 12.00 uur bij Radio 2 en op vrtnws.be.

Onder meer deze persoonlijke verhalen zet Radio 2 deze week in de kijker:

Limburg

- Mieke Gorissen werd onverwacht de Olympische revelatie van het jaar. Ze scoorde op de Olympische Spelen beter dan verwacht met haar 28e plaats en werd dit jaar ook Belgisch kampioen veldlopen.

- Paralympiër Tim Celen werd dit jaar wereldkampioen op de weg, won in Oostende een wereldbeker voor zijn wegrit en op de Paralympische Spelen was zijn tijdrit goed voor brons, zijn wegrit voor zilver. Als kers op de taart is hij genomineerd voor Paralympiër van het jaar.

- Angelina Vermeulen was zoals veel mensen erg aangedaan door de overstromingen in Wallonië. Ze schakelde via Facebook Diepenbekenaren en mensen over heel Limburg in om spullen te voorzien voor de mensen in de getroffen gebieden.

- Heleen Van Noppen werkt al 3 jaar als verpleegster in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Al 4 coronagolven lang geeft ze het beste van zichzelf.

Vlaams-Brabant

- Voor Mathias Vergels was het een speciaal, maar heftig jaar. Zo vertelt hij onder meer over het ongeluk dat hem oorsuizingen gaf én de overstromingen in zijn eigen Sint-Genesius-Rode, waar hij de handen uit de mouwen stak.

- Julie Brown verloor dit jaar compleet onverwacht haar man, poolreiziger Dixie Dansercoer. Ze getuigt voor het eerst over wat voor een heftig jaar het voor en haar gezin geweest is.

- Dante Vanzeir beleeft als spits van voetbalclub Union Sint-Gillis dit seizoen hoogdagen. Ook bondscoach Martinez houdt Vanzeir nauwlettend in de gaten, want hij mocht onlangs debuteren bij de Rode Duivels.

- Ilyas Mouani is de oprichter van vzw Nakama, een jeugdvereniging voor en door Brusselse jongeren. De 24-jarige Brusselaar groeide op in Laken en zat zelf jarenlang bij verschillende jeugdverenigingen tot hij er zelf één oprichtte.

- Bjorn Piekaerts verloor door de coronacrisis zijn job als vrachtwagenchauffeur. Daarop besloot hij om een stevige carrièreswitch te maken en aan de slag te gaan in de zorg. Intussen draait hij al mee in een woonzorgcentrum en in de thuisverpleging.

Oost-Vlaanderen

- Tine De Caigny kreeg begin dit jaar de Gouden Schoen bij de vrouwen. Enkele maanden later haalde ze een transfer binnen van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim. Ze woont nu daar en speelt met haar ploeg in de Champions League.

- Youssef El Ie Driessie haalde samen met zijn Moskee 15.000 euro op voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië.

- Bashir Abdi schreef in 2021 Belgische sportgeschiedenis: hij haalde brons op de Olympische Spelen en het Europees record op de marathon in Rotterdam. Hij wordt binnenkort voor de derde keer vader en zal voor het eerst in lang de eindejaarsperiode thuis vieren.

- Lutgard De Rouck is fier op Ali die vanuit Afghanistan terug thuis is geraakt in augustus. Ze bleef de hele tijd in contact met hem, contacteerde de ambassade, buitenlandse zaken en steunde hem mentaal. Lutgard is Alis voogd. Hij zelf woont al een hele tijd in Sint-Niklaas met zijn gezin.

West-Vlaanderen

- Marieke Blomme zwom afgelopen zomer als eerste vrouw de Belgische kustlijn af. Ze vertelt hoe ze achteraf nog landziek is geweest en nu naar Amerika trekt om er kerst te vieren met familie van haar man.

- Kedist Deltour is een Miss met een verhaal, maar ook zeer geëngageerd om te helpen.

- Filip Vanden Berghe, leerkracht uit Brugge, symboliseert de grote solidariteit vanuit West-Vlaanderen na de wateroverlast in Wallonië.

- In oktober haalde een reddingshelikopter van Defensie maar liefst 38 transmigranten uit zee.

- 'Meester' Noah Vanderhaeghen (8 jaar) maakt filmpjes voor leeftijdsgenoten die online les moeten volgen of in quarantaine zitten.

Antwerpen

- Chris Van Tongelen, artiest en verantwoordelijke van een vaccinatiecentrum in Putte.

Metejoor heeft een topjaar achter de rug. Hij is genomineerd voor de MIA's en danst de pannen van het dak in Sterren op de dansvloer.

- Peter Genyn, rolstoelatleet uit Brasschaat, is een van de laureaten van de Vlaamse Reus.

Een groep enthousiaste Turnhoutenaren zijn de hele voorbije periode bezig geweest met de heropbouw van het zwaar door overstromingen getroffen Trooz.

'Fier op...', ontdek alle fiere verhalen elke dag om 12.00 uur bij Radio 2 en op vrtnws.be.