Qmusic-dj's Vincent Fierens en Joren Carels delen RIA's uit

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Vandaag, vrijdag 31 januari, reikten Qmusic-dj's Vincent Fierens en Joren Carels heel wat prijzen uit aan mensen die het voorbije jaar de showbizz kleurden tijdens de RIA's.

De winnaars kregen een RIA, een 3D-beeldje van Qmusic-luisteraar Ria uit Oudsbergen. Vincent en Joren kozen Ria uit heel wat inzendingen tijdens hun radioshow 'Radio Liberation Front', elke weekdag van 20.00 tot 22.00 op Qmusic.

De eigenzinnige awardshow werd geopend door FCKabul, de Limburgers die een opmerkelijke passage maakte in het VTM-programma 'Belgium's Got Talent''. Sophie Wilmès, eerste minister van België, kreeg van Vincent en Joren de 'Lifetime Achievement Award' als eerste vrouwelijke premier van België. Ze was aangenaam verrast: ''Dank u. Ik waardeer het. Ik heb onderschat welk effect een eerste vrouwelijke premier zou hebben in ons land.'

De eerste RIA van de avond was 'Beste Reserve Niels Destadsbader'. Jens Dendoncker mocht de prijs in ontvangst nemen voor de vervanging van Niels in Belgium's Got Talent. Marie Verhulst kreeg de RIA voor 'Beste Dochter Van': 'Ik heb nog nooit een award gewonnen of uitgereikt in mijn leven, dus dit is de eerste keer', reageerde ze enthousiast. Marie bracht nadien ook live haar eerste nummer met Samson. In de categorie 'Beste De Wever' won niet burgmeester Bart De Wever, maar wel klimaatactiviste Anuna De Wever, die een boodschap meegaf aan de Qmusic-luisteraars: 'Ik heb al veel nederlagen in mijn leven gehad, maar je moet blijven vechten, dan komt het allemaal goed'. Walter De Donder werd 'Beste Bijna Voorzitter'. 'Sluit mij en Bart Tommelein een week op in een kasteel, met genoeg eten en drinken, en we hebben een regering', vertelde Walter.

De RIA voor 'Beste Tweetalige Media' ging naar Loïc Van Impe voor zijn Nederlandstalige kookprogramma bij VTM en zijn Franstalige bij RTL-TVI. Ook Herr Seele (Beste R), Bart Tommelein (Beste House), Henri PFR (Beste Afterparty), Davy Parmentier (Beste Dag) en Joren Carels zelf (Beste Muzikant) mochten een RIA mee naar huis nemen. Qmusic-luisteraar Nick viel ook in de prijzen en kreeg een RIA voor zijn imitatie van Samson.

De winnaars van de avond op een rijtje:

- Beste Reserve Niels Destadsbader: Jens Dendoncker

- Beste R: Herr Seele

- Beste Tweetalige Media: Loïc Van Impe

- Beste Dochter Van: Marie Verhulst

- Beste House: Bart Tommelein

- Beste Bijna Voorzitter: Walter De Donder

- Beste Imitatie: Qmusic-luisteraar Nick

- Beste De Wever: Anuna De Wever

- Lifetime Achievement Award: Eerste minister Sophie Wilmès

- Beste Dag: Davy Parmentier

- Beste Muzikant: Joren Carels

- Beste afterparty: Henri PFR

- Beste RIA: Qmusic-luisteraar Ria Schrooten