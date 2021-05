Qmusic brengt het Q-Beach House deze zomer opnieuw naar Oostende

The (covid-friendly) return of the Q-Beach House is een feit! Qmusic viert 200% zomer en brengt het Q-Beach House vanaf zaterdag 26 juni terug naar Oostende. Daarmee opent de radiozender voor de veertiende keer de deuren en maken de Qmusic-dj's tot en met 31 augustus elke dag van 10.00 tot 22.00 live radio vanop het vernieuwde terras op het strand van Oostende, waar iedereen kan genieten van heerlijke tapas en verfrissende cocktails.

Nieuw dit jaar is dat de Qmusic-studio voor het eerst bijna pal op de dijk van Oostende staat, waardoor de luisteraars nog makkelijker een bezoekje kunnen brengen en iedereen die voorbij wandelt kan meekijken hoe de Qmusic-dj's live radio maken.

Het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe maakte het nieuws bekend op de radio: 'Eindelijk! We hebben er met alle Q-dj’s lang naar uitgekeken om het Q-Beach House opnieuw te openen in Oostende, onze ‘thuisbasis’ in de zomer. Het is heerlijk om het zand opnieuw tussen onze tenen te voelen en de zon te zien zakken in de zee. We hebben ook wat in te halen, dus twee maanden lang zullen we elk moment grijpen om samen met de Q-luisteraars voor de volle 200% te genieten van de zomer.'

Ook nieuw dit jaar is dat de Q-luisteraars hun dag goed kunnen beginnen met een uitgebreid ontbijt aan het Q-Beach House met zicht op de zee en het strand van Oostende. Hoe iedereen zich kan registreren voor een ontbijt, wordt later bekend gemaakt.

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende: '2020 was een jaar met veel uitzonderingen, afwijkingen en nog veel meer. Ook voor het Q-Beach House was dat niet anders. Maar, goed nieuws! Als burgemeester van de Stad Oostende ben ik heel fier en enthousiast om te melden dat het Q-Beach House dit jaar terug is op het strand, in een ander jasje en coronaproof. Qmusic, welcome back op ons strand van Oostende. Iedereen kijkt ernaar uit!'

Q-luisteraars maken nog de hele zomer kans op een uniek verblijf in de Q-Sunset Loft

Nog tot het einde van de zomer kunnen de Q-luisteraars een uniek en luxueus verblijf winnen in de Q-Sunset Loft boven het Kursaal Oostende met het állerbeste zicht op de zee, het strand, de dijk van de koningin der badsteden én natuurlijk het Q-Beach House. Elke week mag een nieuwe winnaar genieten van 315 m² pure verwennerij met alles erop en eraan. Kortom: de ideale plek om vakantie in eigen land te vieren en vanaf zaterdag 26 juni een bezoekje te brengen aan het Q-Beach House. Q-luisteraars kunnen zich registreren via Qmusic.be en in de Q-app om de sleutel van de Q-Sunset Loft te bemachtigen.