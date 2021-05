Q-luisteraars maken hele zomer kans op uniek verblijf in de Q-Sunset Loft in Oostende

Een prachtige loft boven het Kursaal Oostende met zicht op de zee, het strand en de dijk van de koningin der badsteden. Het is misschien wel een droom voor velen. Al brengt Qmusic die droom deze zomer voor heel wat luisteraars in vervulling met de Q-Sunset Loft.

Vanaf vrijdag 21 mei krijgt telkens een luisteraar de sleutel van deze unieke loft met het állerbeste uitzicht in Oostende om er een week te verblijven met alles erop en eraan.

'Vakantie in eigen land zit nog steeds in de lift. Daarom willen we onze Q-luisteraars een fantastische zomer bezorgen in Oostende, al jaren onze 'thuisbasis' tijdens de zomer. Dat doen we door dé zotste loft aan de Belgische kust een hele zomer lang cadeau te doen. Het is een once in a lifetime experience, want deze locatie is nergens te koop', vertelt het Qmusic-ochtendduo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe.

De Q-Sunset Loft is maar liefst 315 m² groot en is warm, zuiders en luxueus ingericht met veel groen en zomerse attributen. Naast het ruime terras met een ongezien zicht op de zee, het strand en de dijk van Oostende, zijn er ook verschillende gezellige zithoeken, twee cosy slaapkamers, een open keuken mét gevulde koelkast, een vaste parkeerplek en nog zoveel meer. Kortom: alles waar je van droomt.

Vanaf 17 mei kan iedereen van maandag tot en met donderdag elk uur meespelen om de allereerste bewoner van de Q-Sunset Loft te worden. Op het einde van de week, vrijdag 21 mei, is er de grote finale en wordt dé vraag beantwoord: wie krijgt als allereerste de sleutel en mag de Q-Sunset Loft inwijden? De hele dag maken de Qmusic-dj's live radio vanuit de Q-Sunset Loft in Oostende en de winnaar wordt ook getrakteerd op een - coronaveilige - housewarming van 18.00 tot 21.00 uur, met onder andere een exclusief live-optreden en een dj-set. Vanaf nu kan iedereen zich hiervoor registeren via Qmusic.be en in de Q-app. Na de finale op vrijdag 21 mei kan iedereen zich wekelijks opnieuw registreren voor een nieuwe poging om een weekverblijf te winnen op deze unieke locatie in Oostende.

Bart Tommelein, burgemeester van Oostende: 'Kursaal Oostende is één van de bekendste en meest mythische plekken van Oostende. Samen met Qmusic geven we hun luisteraars nu de kans om dit prachtige gebouw en het bijhorende zicht op een hele andere manier te ontdekken. De Q-Sunset Loft wordt deze zomer een van de meest unieke verblijfsplekken aan de kust.'